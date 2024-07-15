Türk mutfağının en sevilenlerinden: Mücver tarifi

Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin. Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkıp bir kenara alın.

Taze soğanları, maydanozu ve dereotunu ince ince doğrayın.

Geniş bir kaba rendelenmiş kabakları, doğranmış yeşillikleri, beyaz peyniri (isteğe bağlı), yumurtaları, unu ve kabartma tozunu ekleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ekleyip iyice karıştırın.

Bir tavada sıvı yağı iyice ısıtın. Karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya bırakın ve mücverleri düzleştirin.

Mücverleri her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran mücverleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın, fazla yağını emmesi için.

Mücverleri sıcak veya ılık olarak servis edin. Yoğurt ile birlikte servis yapabilirsiniz.