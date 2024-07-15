Türk mutfağının en sevilenlerinden: Mücver tarifi

Yeşilliklerin ve baharatların buluştuğu mücver tarifi, şüphesiz Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Özellikle kabak sevmeyen çocuklara da kabak yedirmenin en lezzetli yolu bu tariften geçiyor. Bu sıcaklarda hafif bir yemek arıyorum diyenler için yağ çekmeyen mücver tarifimizi öneriyoruz, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 11:10
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • 100 Gram : 300 kcal

MALZEMELER

2 adet kabak
2 adet yumurta
3-4 dal taze soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)
1 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber, kırmızı biber

AŞÇININ NOTU

Kabakları rendeledikten sonra tuzlayarak 10-15 dakika bekletin ve ardından elinizle veya bir bez yardımıyla suyunu iyice sıkın. Kabakların fazla suyu alınmazsa, mücver karışımı sulu olur ve kızartma sırasında daha fazla yağ çeker.

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin. Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkıp bir kenara alın.
Taze soğanları, maydanozu ve dereotunu ince ince doğrayın.
Geniş bir kaba rendelenmiş kabakları, doğranmış yeşillikleri, beyaz peyniri (isteğe bağlı), yumurtaları, unu ve kabartma tozunu ekleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ekleyip iyice karıştırın.
Bir tavada sıvı yağı iyice ısıtın. Karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya bırakın ve mücverleri düzleştirin.
Mücverleri her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran mücverleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın, fazla yağını emmesi için.
Mücverleri sıcak veya ılık olarak servis edin. Yoğurt ile birlikte servis yapabilirsiniz.

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