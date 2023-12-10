Yağsız kabak mücveri tarifi

Kolayca hazırlanabilen ve pratik bir alternatif sunan bu yağsız kabak mücver tarifi, hem damakları şenlendirecek hem de sağlıklı bir kahvaltı veya hafif bir öğün arayanların favorisi olacak. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun!

Giriş Tarihi: 10.12.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 09:57
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak
1 adet havuç
1 adet soğan
2 yumurta
Yarım su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı ince bulgur
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Yarım demet taze soğan veya maydanoz
Yarım çay bardağı yoğurt (sos için)

AŞÇININ NOTU

Kabaklar doğal olarak su içerir, bu nedenle rendeledikten sonra suyunu iyice sıkmak önemlidir. Bu, mücverin kıvamını iyileştirir ve fazla sulu olmasını önler.

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve bir süzgece alarak fazla suyunu sıkın.

Havuçları rendeleyin. Soğanı ince doğrayın.

Geniş bir kasede rendelenmiş kabakları, rendelenmiş havuçları, doğranmış soğanı, yumurtaları, tam buğday ununu, ince bulguru, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak kimyonu ekleyin.

Taze soğan veya maydanozu ince doğrayıp karışıma ekleyin.

Malzemeleri karıştırarak homojen bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Tavaya veya tavuk şeklindeki bir kızartma makinesine biraz su sıkarak harcınızdan kaşıkla küçük parçalar alarak yerleştirin. Tavayı hafifçe sallayarak mücverlerin düzgünce yayılmasını sağlayın.

Alt tarafı iyice pişen mücverleri spatula yardımıyla çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişen mücverleri servis tabağına alın.

Yoğurt ile sos hazırlayarak mücverlerin üzerine dökün.

Bu yağsız kabak mücver tarifi, hafif ve sağlıklı bir seçenek olacaktır. Dilerseniz yanında taze yeşillikler veya yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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