Yağsız kabak mücveri tarifi

Kabakları rendeleyin ve bir süzgece alarak fazla suyunu sıkın.

Havuçları rendeleyin. Soğanı ince doğrayın.

Geniş bir kasede rendelenmiş kabakları, rendelenmiş havuçları, doğranmış soğanı, yumurtaları, tam buğday ununu, ince bulguru, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak kimyonu ekleyin.

Taze soğan veya maydanozu ince doğrayıp karışıma ekleyin.

Malzemeleri karıştırarak homojen bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Tavaya veya tavuk şeklindeki bir kızartma makinesine biraz su sıkarak harcınızdan kaşıkla küçük parçalar alarak yerleştirin. Tavayı hafifçe sallayarak mücverlerin düzgünce yayılmasını sağlayın.

Alt tarafı iyice pişen mücverleri spatula yardımıyla çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişen mücverleri servis tabağına alın.

Yoğurt ile sos hazırlayarak mücverlerin üzerine dökün.

Bu yağsız kabak mücver tarifi, hafif ve sağlıklı bir seçenek olacaktır. Dilerseniz yanında taze yeşillikler veya yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!