Yaz akşamlarının kurtarıcısı: Patates salatası tarifi

MALZEMELER
5 adet büyük boy haşlanmış patates
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze soğan
Bir tatlı kaşığı sumak
Bir çay kaşığı karabiber
Bir yemek kaşığı limon suyu
Zeytinyağı
Rendelenmiş 2 adet havuç
AŞÇININ NOTU
Patateslerin haşlanma süresi patatesin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Ancak çok fazla haşlayıp erimiş kıvamda olmamasına dikkat edin.
YAPILIŞI
Haşladığınız patatesleri büyük küpler halinde kesin.
Tüm yeşillikleri ince ince kıyın.
Derin bir kabın içinde bütün malzemeleri harmanlayın.
Son olarak zeytinyağını da ilave ettikten sonra malzemeleri bir kez daha yavaşça karıştırın.
İşte bu kadar basit! Afiyet olsun...