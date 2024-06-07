Yaz akşamlarının kurtarıcısı: Patates salatası tarifi

Havalar ısındıkça ağır tarifleri tüketmekten kaçınırız. Daha ferah ve hafif lezzetler yaz aylarının gerçek bir kurtarıcısı... 'Akşama ne pişirsem?' diyenler için son derece hafif ve bir o kadar lezzetli patates salatası tarifi hazırladık. Üstelik yapılışı da bir o kadar kolay. Deneyen herkese şimdiden afiyetler...

Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:44
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 145 kcal

MALZEMELER

5 adet büyük boy haşlanmış patates
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze soğan
Bir tatlı kaşığı sumak
Bir çay kaşığı karabiber
Bir yemek kaşığı limon suyu
Zeytinyağı
Rendelenmiş 2 adet havuç

AŞÇININ NOTU

Patateslerin haşlanma süresi patatesin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Ancak çok fazla haşlayıp erimiş kıvamda olmamasına dikkat edin.

YAPILIŞI

Haşladığınız patatesleri büyük küpler halinde kesin.
Tüm yeşillikleri ince ince kıyın.
Derin bir kabın içinde bütün malzemeleri harmanlayın.
Son olarak zeytinyağını da ilave ettikten sonra malzemeleri bir kez daha yavaşça karıştırın.
İşte bu kadar basit! Afiyet olsun...

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