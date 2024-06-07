Yaz akşamlarının kurtarıcısı: Patates salatası tarifi

YAPILIŞI

Haşladığınız patatesleri büyük küpler halinde kesin.

Tüm yeşillikleri ince ince kıyın.

Derin bir kabın içinde bütün malzemeleri harmanlayın.

Son olarak zeytinyağını da ilave ettikten sonra malzemeleri bir kez daha yavaşça karıştırın.

İşte bu kadar basit! Afiyet olsun...