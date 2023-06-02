Yazın en pratik ve lezzeti tarifi: Kabak mücveri

Yemek yapmaya vaktim yok, pratik ve lezzetli bir şey hazırlamak istiyorum diyenler için kabak mücveri doğru seçenek! Klasik tariflerimiz arasında yerini alan mücver, yaz aylarının da en lezzetli yemeği... Sarımsaklı yoğurt ile servis edildiğinde tadından yenmeyecek kabak mücveri tarimiz, deneyen herkesten tam not aldı. Şimdi hazırlama sırası sizde...

Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:32
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

3 adet kabak
3 adet taze soğan
Yarım demet dereotu
2 yumurta
2 yemek kaşığı un
65 gram beyaz peynir
Tuz
Karabiber

AŞÇININ NOTU

Mücverleri kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerinde bekleterek yağının süzülmesini sağlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak kabakları yıkayın ve suyun.
Ardından rendenin ince kısmı ile kabakları derin bir kabın içine rendeleyin.
Beyaz peyniri ufalayın, dereotunu ince ince kıyın.
Bütün malzemeleri kabakların olduğu kabın içinde harmanlayın.
Ayçiçek ya da zeytinyağını derin bir tavaya alın ve yağı güzelce ısıtın. Hazırladığınız harçtan bir kaşık alıp kızgın yağda arkalı önlü pişirin.
Tüm harca aynı işlemi uygulayın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA