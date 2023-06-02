Yazın en pratik ve lezzeti tarifi: Kabak mücveri

YAPILIŞI

İlk olarak kabakları yıkayın ve suyun.

Ardından rendenin ince kısmı ile kabakları derin bir kabın içine rendeleyin.

Beyaz peyniri ufalayın, dereotunu ince ince kıyın.

Bütün malzemeleri kabakların olduğu kabın içinde harmanlayın.

Ayçiçek ya da zeytinyağını derin bir tavaya alın ve yağı güzelce ısıtın. Hazırladığınız harçtan bir kaşık alıp kızgın yağda arkalı önlü pişirin.

Tüm harca aynı işlemi uygulayın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz.