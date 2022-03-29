Yedikçe yediren eşsiz bir lezzet! Pırasalı mücver tarifi
Yemelere doyamayacağınız bu lezzet tam bir vitamin deposu...Özellikle sebze sevmeyenlerin çok seveceği bir tarif ile sizlerleyiz. Az kalorili ve çok hesaplı olan bu tarifi denemeyen kalmasın. Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:50Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:24
1 Adet
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüDoğum GünüYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Adet :
150 kcal
MALZEMELER
1 adet büyük havuç
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı mısır unu
3 adet ince doğranmış pırasa
1 yemek kaşığı un (kıvama göre arttırın)
Yarım kase kaşar rendesi
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Birkaç adet dereotu
AŞÇININ NOTU
İsteğe göre dereotu eklemeyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Pırasaları ince ince doğrayalım.
Havucu rendeleyelim.
Yumurta ve baharatları karıştıralım.
Daha sonra karışımımızı, tüm malzemelerimizle birleştirelim.
Sonra mısır unu ve normal unu ekleyerek kıvama getirelim.
Hazırladığınız harcı ister tavada ya da fırında pişirebilirsiniz.
Tercihe göre üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!