Yedikçe yediren eşsiz bir lezzet! Pırasalı mücver tarifi

Yemelere doyamayacağınız bu lezzet tam bir vitamin deposu...Özellikle sebze sevmeyenlerin çok seveceği bir tarif ile sizlerleyiz. Az kalorili ve çok hesaplı olan bu tarifi denemeyen kalmasın. Hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:24
  • 1 Adet
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Doğum Günü Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Adet : 150 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet büyük havuç
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 3 adet ince doğranmış pırasa
  • 1 yemek kaşığı un (kıvama göre arttırın)
  • Yarım kase kaşar rendesi
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Birkaç adet dereotu

AŞÇININ NOTU

İsteğe göre dereotu eklemeyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Pırasaları ince ince doğrayalım.
  2. Havucu rendeleyelim.
  3. Yumurta ve baharatları karıştıralım.
  4. Daha sonra karışımımızı, tüm malzemelerimizle birleştirelim.
  5. Sonra mısır unu ve normal unu ekleyerek kıvama getirelim.
  6. Hazırladığınız harcı ister tavada ya da fırında pişirebilirsiniz.
  7. Tercihe göre üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA