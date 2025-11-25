Yemeyeni bile aşık edecek! Zeytinyağlı kereviz tarifi

Malzemeler (4 kişilik)
2 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy soğan
2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz (damak tadınıza göre ayarlayın)
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım limonun suyu
1 su bardağı su
Üzeri için dereotu (isteğe bağlı)
Yapılışı
Sebzeleri hazırlayın:
Kerevizi soyup küp küp veya ince dilimler halinde kesin.
Havuçları ince dilimler veya jülyen doğrayın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Soğan ve havucu kavurun:
Tencereye zeytinyağını alın ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Ardından havuçları ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin.
Kerevizleri ekleyin:
Kerevizleri tencereye ilave edin, birkaç dakika karıştırarak soteleyin.
Baharat ve su:
Tuz, karabiber ve şekeri ekleyin.
Limon suyunu ve suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın.
Pişirme:
Kısık ateşte, kerevizler yumuşayana kadar (yaklaşık 20–25 dakika) pişirin.
Ara sıra suyunu kontrol edin, gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.
Servis:
Soğuduktan sonra üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis yapabilirsiniz.
💡 İpucu: Kerevizler piştikten sonra zeytinyağı ve limon aromasını daha iyi çeker, bu yüzden servis etmeden önce en az 1–2 saat buzdolabında dinlendirmek lezzeti artırır.