Yemeyeni bile aşık edecek! Zeytinyağlı kereviz tarifi

Bu tarifle kerevizin tadı öyle bir değişiyor ki, sofranızda bir anda baş tacı olacak! Zeytinyağı ve limonun büyüsüyle kereviz, hem hafif hem de inanılmaz lezzetli bir dönüşüm geçiriyor. Bir kere denediniz mi, klasik tarifleri unutacaksınız!

Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:57

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik)

2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy soğan

2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz (damak tadınıza göre ayarlayın)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

1 su bardağı su

Üzeri için dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Sebzeleri hazırlayın:

Kerevizi soyup küp küp veya ince dilimler halinde kesin.

Havuçları ince dilimler veya jülyen doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Soğan ve havucu kavurun:

Tencereye zeytinyağını alın ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Ardından havuçları ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin.

Kerevizleri ekleyin:

Kerevizleri tencereye ilave edin, birkaç dakika karıştırarak soteleyin.

Baharat ve su:

Tuz, karabiber ve şekeri ekleyin.

Limon suyunu ve suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın.

Pişirme:

Kısık ateşte, kerevizler yumuşayana kadar (yaklaşık 20–25 dakika) pişirin.

Ara sıra suyunu kontrol edin, gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.

Servis:

Soğuduktan sonra üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

💡 İpucu: Kerevizler piştikten sonra zeytinyağı ve limon aromasını daha iyi çeker, bu yüzden servis etmeden önce en az 1–2 saat buzdolabında dinlendirmek lezzeti artırır.

