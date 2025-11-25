Yemeyeni bile aşık edecek! Zeytinyağlı kereviz tarifi

Malzemeler (4 kişilik)

2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy soğan

2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz (damak tadınıza göre ayarlayın)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

1 su bardağı su

Üzeri için dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Sebzeleri hazırlayın:

Kerevizi soyup küp küp veya ince dilimler halinde kesin.

Havuçları ince dilimler veya jülyen doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Soğan ve havucu kavurun:

Tencereye zeytinyağını alın ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Ardından havuçları ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin.

Kerevizleri ekleyin:

Kerevizleri tencereye ilave edin, birkaç dakika karıştırarak soteleyin.

Baharat ve su:

Tuz, karabiber ve şekeri ekleyin.

Limon suyunu ve suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın.

Pişirme:

Kısık ateşte, kerevizler yumuşayana kadar (yaklaşık 20–25 dakika) pişirin.

Ara sıra suyunu kontrol edin, gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.

Servis:

Soğuduktan sonra üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

💡 İpucu: Kerevizler piştikten sonra zeytinyağı ve limon aromasını daha iyi çeker, bu yüzden servis etmeden önce en az 1–2 saat buzdolabında dinlendirmek lezzeti artırır.