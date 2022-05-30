10 dakikada hazır: Pratik tiramisu tarifi

Aşırı pratik, lezzetli bir İtalyan lezzeti hazırlayacağız. Tiramisu misafirlere de ikram edeceğiniz son derece lezzetli bir tatlı tarifi. Yanına bir bardak sütlü kahve hazırlamayı unutmayın çünkü bu ikili tam bir lezzet bombasına dönüşüyor...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:39
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 1 paket kedidili bisküvi (16 adet)

Islatmak için;

  • 1,5 su bardağından az ılık su

  • 1-1,5 yemek kaşığı granül kahve

  • 1-1,5 yemek kaşığı şeker

Kreması için:

  • 3 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı un (tepeleme)

  • 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası (tepelemeden biraz az)

  • 2 adet yumurta sarısı

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 200 gr labne peynir

AŞÇININ NOTU

Labne yerine mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Labne hariç tüm krema malzemelerini bir tencerede iyice karıştırıp ocağa alın ve karıştırarak göz göz olana kadar pişirin.

Krema piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp ara sıra karıştırarak ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra peyniri ekleyip mikserle 10-15 dk çırpıyoruz.

Krema hazır olduktan sonra bir kasede su-şeker ve kahveyi karıştırıyoruz.

Kedi dillerini bu karışımla ıslatıp kare bir borcama 2 sıra yan yana gelecek şekilde dizin.

Kremanın yarısını ilk katın üstüne sürüp ikinci kat içinde bisküvilere aynı işlemi yapın.

Kalan kremayı en üste döküp yayın ve soğumaya bırakın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kayserili uzmanlar sucuğun püf noktalarını SABAH'a anlattı

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

SON DAKİKA SON DAKİKA