10 dakikada hazır: Pratik tiramisu tarifi

Labne hariç tüm krema malzemelerini bir tencerede iyice karıştırıp ocağa alın ve karıştırarak göz göz olana kadar pişirin.

Krema piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp ara sıra karıştırarak ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra peyniri ekleyip mikserle 10-15 dk çırpıyoruz.

Krema hazır olduktan sonra bir kasede su-şeker ve kahveyi karıştırıyoruz.

Kedi dillerini bu karışımla ıslatıp kare bir borcama 2 sıra yan yana gelecek şekilde dizin.

Kremanın yarısını ilk katın üstüne sürüp ikinci kat içinde bisküvilere aynı işlemi yapın.

Kalan kremayı en üste döküp yayın ve soğumaya bırakın.