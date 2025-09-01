10 dakikada hazırlanan irmik helvası tarifi: Sır tarif ortaya çıktı!

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1/2 su bardağı tereyağı (veya margarin)

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt (veya su, ya da yarısı süt yarısı su)

1 çay kaşığı vanilin

Dövülmüş fındık, ceviz veya badem (isteğe bağlı süsleme için)

YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin.

Eriyen tereyağının içine irmiği ekleyin. Orta ateşte, sürekli karıştırarak irmik altın rengi alana kadar kavurun. (Yaklaşık 10–12 dakika)

Başka bir kapta süt ve şekeri karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kavrulmuş irmiğin üzerine sıcak şerbeti dökün. Dikkatli olun, sıçrayabilir.

Orta ateşte karıştırarak helvayı koyulaşana kadar pişirin. İrmik sıvıyı çekip, helva kendini toparlamaya başlayacaktır.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ekleyin ve karıştırın. İsteğe bağlı olarak üzerine dövülmüş fındık veya ceviz serpebilirsiniz.

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!