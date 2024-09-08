10 dakikada sofranızda: Tencerede sufle tarifi

Bir çay bardağı toz şeker

Bir adet yumurta

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı süt

Bir su bardağı un

İki yemek kaşığı kakao

Bir paket vanilya

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata

Üzeri için:

Yarım çay bardağı pudra şeker

Yapılışı:

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın ve üzerine sıvı yağ ekleyin.

Ardından süt, un, kako, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin.

Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Hazırlamış olduğunuz kek harcını fincanlara eşit bir şekilde paylaştırın, fincanların yarısına denk gelecek kadar tencerenize su ilave edin. (Fincanın içine su girmemesi önemli.)

Çikolatayı kırıp fincanın iç kısmına yerleştirin.

Kaynamakta olan suyun içerisine fincanları yerleştirin ve 10 dakika sonra sufleniz hazır.