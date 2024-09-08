10 dakikada sofranızda: Tencerede sufle tarifi

Malzemeler:
Bir çay bardağı toz şeker
Bir adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı süt
Bir su bardağı un
İki yemek kaşığı kakao
Bir paket vanilya
Bir tatlı kaşığı kabartma tozu
80 gram bitter çikolata
Üzeri için:
Yarım çay bardağı pudra şeker
Yapılışı:
Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın ve üzerine sıvı yağ ekleyin.
Ardından süt, un, kako, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin.
Homojen bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Hazırlamış olduğunuz kek harcını fincanlara eşit bir şekilde paylaştırın, fincanların yarısına denk gelecek kadar tencerenize su ilave edin. (Fincanın içine su girmemesi önemli.)
Çikolatayı kırıp fincanın iç kısmına yerleştirin.
Kaynamakta olan suyun içerisine fincanları yerleştirin ve 10 dakika sonra sufleniz hazır.