15 dakikada hazır! Kıyır kıyır un kurabiyesi yapmanın püf noktası

Çay saatlerinin vazgeçilmezi un kurabiyesi, doğru teknikle hazırlandığında kısa sürede kıyır kıyır bir lezzete dönüşüyor. Az malzeme ile yapılan bu klasik tarifte asıl farkı yaratan ise hamurun kıvamı ve pişirme süresi. Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz un kurabiyesinin ağızda dağılan dokusunu yakalamak için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:03

YAPILIŞI

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

3 – 3,5 su bardağı un

Üzeri için

Pudra şekeri

Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın.

Vanilini ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15–20 dakika, rengi değişmeden pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun!

İpucu: Kurabiyelerin üstü beyaz kalmalı; kızarırsa ağızda dağılan dokusu azalır.

