15 dakikada hazır! Kıyır kıyır un kurabiyesi yapmanın püf noktası

MALZEMELER
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
3 – 3,5 su bardağı un
Üzeri için
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın.
Vanilini ekleyin.
Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15–20 dakika, rengi değişmeden pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun!
İpucu: Kurabiyelerin üstü beyaz kalmalı; kızarırsa ağızda dağılan dokusu azalır.