5 malzemeli kek tarifi: Damaklarınızda şölen yaratacak bir lezzet! Sadece 5 dakikada hazır...

Ansızın gelen misafirleriniz için çayın yanına ne yapsam diye düşünmeye son! Bu tarifin pratikliğiyle kekiniz sadece 20 dakikada hazır olacak! Hızlı bir tarif istiyorsanız mutlaka deneyin...

Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:19
  • 2-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 200 gram fıstık ezmesi
  • 100 gr fıstık
  • Dilediğiniz kuru meyveler
  • Tatlandırmak için 3 kaşık seker veya bal

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yumurtaları kabarana kadar çırpın.
  2. İçine fıstık ezmesi koyun ve çırpma işlemine devam edin.
  3. Sonra diğer malzemeler de eklenerek tekrar kaşıkla karıştırılır.
  4. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kakao katın.
  5. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 5 dakika kadar pişirin.
  6. İşte kekimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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