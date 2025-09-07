5 malzemeyle nefis lezzet: San Sebastian cheesecake tarifi

MALZEMELER (20 cm'lik yuvarlak kalıp için)

600 g krem peynir (oda sıcaklığında)

200 g toz şeker

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

250 ml krema

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı vanilin özütü (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 210°C'ye (fanlı 200°C) önceden ısıtın. 20 cm'lik kek kalıbını yağlayın ve tabanına yağlı kağıt serin. Kenarların da biraz taşmasını sağlayın.

Krem peyniri mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın. Şekeri ekleyin ve tamamen karışana kadar çırpmaya devam edin.

Yumurtaları tek tek ekleyin, her eklemeden sonra iyice karıştırın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin.

Kremayı ve unu ekleyin, düşük hızda karıştırın. Son olarak vanilini ekleyin ve karıştırın.

Karışımı hazırladığınız kalıba dökün. Karışımı kalıbın içine eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış fırında 50–60 dakika pişirin. Üstü koyu kahverengi olacak ve hafifçe kabaracak, ortası hafif sallanacak. Bu cheesecake'in karakteristik özelliği, üstünün yanık görünümlü ve içinin kremamsı olmasıdır.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Kalıptan çıkarırken dikkat edin. Üstteki yanık kısmı cheesecake'e karakteristik bir tat ve aroma verir. Dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!