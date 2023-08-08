Ağlayan kek tarifi: Lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak

Sürekli olarak kek ya da ıslak kek yapmaktan sıkıldıysanız bu tarif tam olarak size göre. Kek gibi görünüp ıslak kek tadıyla tarif defterinizin baş köşesinde yer alacak ve bütün misafirleriniz sizden tarifini isteyecek.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:27
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 276 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 fincan un
  • 1 fincan süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı kakao

SOSU İÇİN

  • 1 su bardağı kakaolu süt
  • 1 paket krem şanti
  • 1 paket hazır çikolatalı sos

YAPILIŞI

  1. Bir kaba üç adet yumurta kırın.
  2. 1 su bardağı şekeri üzerine ekleyin ve karıştırın.
  3. Kalan hamur malzemelerini de kaba boşaltarak karıştırın.
  4. Ardından yağlanmış kare borcama, kekinizin hamurunu boşaltın.
  5. Fırında 170 derecede, yaklaşık olarak 35 dakika pişirin.
  6. Kek piştikten sonra soğumasını bekleyin.
  7. 1 su bardağı kakaolu süt ile kekinizi ıslatın.
  8. Üzerine 1 paket krem şanti yapıp sürün.
  9. Daha sonra 1 paket çikolatalı sos yapıp dökün.
  10. Üzerine damla çikolata serpin.

Afiyet olsun!

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