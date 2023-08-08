Ağlayan kek tarifi: Lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak
Sürekli olarak kek ya da ıslak kek yapmaktan sıkıldıysanız bu tarif tam olarak size göre. Kek gibi görünüp ıslak kek tadıyla tarif defterinizin baş köşesinde yer alacak ve bütün misafirleriniz sizden tarifini isteyecek.
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:27
8 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
276 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
3 fincan un
1 fincan süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı kakao
SOSU İÇİN
1 su bardağı kakaolu süt
1 paket krem şanti
1 paket hazır çikolatalı sos
YAPILIŞI
Bir kaba üç adet yumurta kırın.
1 su bardağı şekeri üzerine ekleyin ve karıştırın.
Kalan hamur malzemelerini de kaba boşaltarak karıştırın.
Ardından yağlanmış kare borcama, kekinizin hamurunu boşaltın.
Fırında 170 derecede, yaklaşık olarak 35 dakika pişirin.