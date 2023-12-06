Ahududulu mini tart tarifi: Yiyeni kendisine hayran bırakıyor...
Fransız mutfağı, dünya çapında ünlü olan birçok çeşitli tart ve turta tarifiyle tanınır. Tartlar genellikle özel günlerde, kutlamalarda ve özel davetlerde sunulan özel lezzetlerdir. Ayrıca, kültürler arasında farklılıklar gösteren ve özel bir anlam taşıyan özel tart türleri de bulunabilir. Ahududulu tart ise iç ısıtan lezzetiyle adeta her yiyeni kendisine hayran bırakıyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 08:37Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 08:37
6 Kişilik
Ev Yapımı
Ev PartisiYemek DavetiKutlama
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
Adet :
200 kcal
MALZEMELER
Hamur İçin:
1 su bardağı un
Yarım su bardağı tuzsuz tereyağı (soğuk)
1 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı soğuk su
Dolgu İçin:
1 su bardağı pastacı kreması
Yarım su bardağı ahududu reçeli
1 su bardağı taze ahududu
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.
Hamur için, unu, soğuk tereyağını ve toz şekeri bir karıştırma kabına ekleyin. Soğuk suyu ekleyerek malzemeleri birleştirin. Hamuru yoğurun, homojen bir kıvam elde edene kadar devam edin.
Hamuru streç filmle sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Hamuru tezgahın üzerine alın ve merdane ile açın. Hamuru, mini tart kalıplarına bölerek yerleştirin.
Her bir tart hamurunun içine pastacı kreması sürün.
Üzerine ahududu reçelini paylaştırın.
Tartları önceden ısıttığınız fırında, kenarları iyice kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi yaklaşık 15-20 dakika olacaktır.
Pişen tartları fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
Soğuyan tartların üzerine taze ahududu serpiştirin.