Ahududulu mini tart tarifi: Yiyeni kendisine hayran bırakıyor...

Fransız mutfağı, dünya çapında ünlü olan birçok çeşitli tart ve turta tarifiyle tanınır. Tartlar genellikle özel günlerde, kutlamalarda ve özel davetlerde sunulan özel lezzetlerdir. Ayrıca, kültürler arasında farklılıklar gösteren ve özel bir anlam taşıyan özel tart türleri de bulunabilir. Ahududulu tart ise iç ısıtan lezzetiyle adeta her yiyeni kendisine hayran bırakıyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 06.12.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 08:37
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Adet : 200 kcal

MALZEMELER

  • Hamur İçin:

  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı tuzsuz tereyağı (soğuk)
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • Dolgu İçin:

  • 1 su bardağı pastacı kreması
  • Yarım su bardağı ahududu reçeli
  • 1 su bardağı taze ahududu

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.
  • Hamur için, unu, soğuk tereyağını ve toz şekeri bir karıştırma kabına ekleyin. Soğuk suyu ekleyerek malzemeleri birleştirin. Hamuru yoğurun, homojen bir kıvam elde edene kadar devam edin.
  • Hamuru streç filmle sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  • Hamuru tezgahın üzerine alın ve merdane ile açın. Hamuru, mini tart kalıplarına bölerek yerleştirin.
  • Her bir tart hamurunun içine pastacı kreması sürün.
  • Üzerine ahududu reçelini paylaştırın.
  • Tartları önceden ısıttığınız fırında, kenarları iyice kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi yaklaşık 15-20 dakika olacaktır.
  • Pişen tartları fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyan tartların üzerine taze ahududu serpiştirin.

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