Ayva tatlısı tarifi: Enfes lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmez tatlısı!

Kış aylarında en çok tüketilen meyvelerinden biri de ayva oluyor. Ayva, antioksidanlar açısından çok zengin, hem de hastalıklara karşı koruyan mucize bir besin oluyor. Peki ayvanın bu halini hiç denediniz mi? İşte pratik ve çok seveceğiniz bu tarifi denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 04.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 09:31
  • 3-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 425 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet büyük boy ayva
  • 8 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 çay bardağı vişne suyu
  • 1adet çubuk tarçın
  • 5 adet karanfil
  • 1/2 adet limonun suyu
  • 100 gram kaymak
  • 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

  1. İlk olarak ayvaları güzelce soyun ardından yıkayın.
  2. Sonra, ayvaları suyu içerisinde biraz bekletin.
  3. Geniş bir tencereye ayvalarını dizin. Sonra altını açıp güzelce kaynatın.
  4. Kaynayan suya vişne suyunu ilave edin.
  5. İyice pişen ayvaları, güzelce tencereden alın bir tabağa koyun.
  6. Son olarak üzerine şerbet dökün. En son kaymak ve antep fıstığı ekleyerek servis edin.
  7. Ayva tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun!

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