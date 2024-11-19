Ayva tatlısı tarifi: Sofralarınızı renklendirecek…

Malzemeler:

İki adet büyük boy kabukları soyulmuş ayva

Sekiz yemek kaşığı toz şeker

Bir su bardağı su

3/4 çay bardağı nar suyu

Bir adet çubuk tarçın

Beş adet karanfil

Yarım adet limon suyu

Servis için:

100 gram kaymak

Bir yemek kaşığı pirinç Antep Fıstığı

Yapılışı:

İlk olarak ayva kabuklarını tencerenin tabanına dizin.

Sonrasında ise ayvaları tencereye ekleyin.

Şekerleri ise ayvaların üzerine eşit olacak şekilde paylaştırın.

Su, limon suyu, nar suyu, ayva çekirdekleri ve baharatlarını de tencereye ekleyin.

Tencereyi ocağın üzerine alın ve kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra ise kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin.

Süre dolduğunda ise suyunu çekip renk alan bir çatal ya da bıçak yardımı ile ayvaların pişip pişmediğini kontrol edin.

Ayvalar pişmişse ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Servis ederken kaymak ve üzerine dilerseniz Antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.

Ayva tatlınız hazır!