Az malzeme, maksimum lezzet: Şekerpareyi böyle denediniz mi?

Şimdiye kadar denediğiniz tüm tatlılar sönük kalacak… Altın rengi, yumuşacık dokusu ve şerbetin damak çatlatan mükemmelliğiyle bu şekerpare tarifi, mutfakta devrim yaratacak! Sadece birkaç malzemeyle, herkesin “Bunu sen mi yaptın?!” diyeceği bir tatlı hazırlamaya hazır olun.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:43

YAPILIŞI

Malzemeler

Hamuru için:

  • 125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürmek için ayrılacak)

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 3,5 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

  1. Şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın, limon suyunu ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

  2. Hamuru yoğurun: Tereyağı, sıvı yağ, irmik, pudra şekeri, yumurta ve vanilini karıştırın. Kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

  3. Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayıp hafif yassılaştırın. Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün, isteğe göre badem ya da fındık yerleştirin.

  4. Pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü hafif kızarana kadar (20-25 dk) pişirin.

  5. Şerbeti dökün: Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tepsi biraz sallanarak şerbetin eşit dağılması sağlanabilir.

  6. Dinlendirin: En az 2-3 saat dinlenmeye bırakın ki tatlı şerbeti iyice çeksin.

👉 İpucu: Şerbet sıcak, tatlı sıcak olursa hamurlaşır. Bu yüzden biri sıcak biri soğuk olmalı.

