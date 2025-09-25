Az malzeme, maksimum lezzet: Şekerpareyi böyle denediniz mi?

Malzemeler

Hamuru için:

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürmek için ayrılacak)

Şerbeti için:

Birkaç damla limon suyu

Şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın, limon suyunu ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Hamuru yoğurun: Tereyağı, sıvı yağ, irmik, pudra şekeri, yumurta ve vanilini karıştırın. Kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayıp hafif yassılaştırın. Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün, isteğe göre badem ya da fındık yerleştirin.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü hafif kızarana kadar (20-25 dk) pişirin.

Şerbeti dökün: Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tepsi biraz sallanarak şerbetin eşit dağılması sağlanabilir.