Az malzeme, maksimum lezzet: Şekerpareyi böyle denediniz mi?

Malzemeler
Hamuru için:
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürmek için ayrılacak)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın, limon suyunu ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.
Hamuru yoğurun: Tereyağı, sıvı yağ, irmik, pudra şekeri, yumurta ve vanilini karıştırın. Kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayıp hafif yassılaştırın. Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün, isteğe göre badem ya da fındık yerleştirin.
Pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü hafif kızarana kadar (20-25 dk) pişirin.
Şerbeti dökün: Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tepsi biraz sallanarak şerbetin eşit dağılması sağlanabilir.
Dinlendirin: En az 2-3 saat dinlenmeye bırakın ki tatlı şerbeti iyice çeksin.
👉 İpucu: Şerbet sıcak, tatlı sıcak olursa hamurlaşır. Bu yüzden biri sıcak biri soğuk olmalı.