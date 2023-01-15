Belçika usulü waffle tarifi: dünyaca ünlü eşsiz bir tat
Günümüzde sıkça tüketilen ve yaygın olan waffle tarifinin farklı bir yorumu olan Belçika usulü, waffle tatlısını başka bir boyuta taşıyor. Alıştığımız ince ve geniş waffleların aksine sert ve küçük olan bu tarif kahvenin vazgeçilmez bir eşlikçisi olacak. Bu unutulmaz tatlıyı hazırlamak için ise ihtiyacınız olanlar çok pratik...
Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:11Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:12
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
7 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
373 kcal
MALZEMELER
4 çorba kaşığı tozşeker
1 adet yumurta
1'er su bardağı un ve süt
3/4 su bardağı sıvıyağ
1 paket vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için;
çikolata sos
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine taze meyveler de koyarak yiyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle bir kabın içerisine yumurtaları ekleyip çırpın.
Ardından içerisine diğer malzemeleri ekleyip 10 dakika kadar mikser yardımıyla çırpmaya devam edin.
Waffle makinesini ısıtın.
Karışımı 20 dakika dinlendirdikten sonra waflle makinesinin içerisine bir kepçe dökün.
İki taraf da pişene kadar bekleyin.
Son olarak tabağa alıp üzerine çikolata sosu ve dilerseniz meyveleri koyun. Afiyet olsun!