Belçika usulü waffle tarifi: dünyaca ünlü eşsiz bir tat

Günümüzde sıkça tüketilen ve yaygın olan waffle tarifinin farklı bir yorumu olan Belçika usulü, waffle tatlısını başka bir boyuta taşıyor. Alıştığımız ince ve geniş waffleların aksine sert ve küçük olan bu tarif kahvenin vazgeçilmez bir eşlikçisi olacak. Bu unutulmaz tatlıyı hazırlamak için ise ihtiyacınız olanlar çok pratik...

Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:12
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 7 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 373 kcal

MALZEMELER

  • 4 çorba kaşığı tozşeker
  • 1 adet yumurta
  • 1'er su bardağı un ve süt
  • 3/4 su bardağı sıvıyağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için;

çikolata sos

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine taze meyveler de koyarak yiyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Öncelikle bir kabın içerisine yumurtaları ekleyip çırpın.
  2. Ardından içerisine diğer malzemeleri ekleyip 10 dakika kadar mikser yardımıyla çırpmaya devam edin.
  3. Waffle makinesini ısıtın.
  4. Karışımı 20 dakika dinlendirdikten sonra waflle makinesinin içerisine bir kepçe dökün.
  5. İki taraf da pişene kadar bekleyin.
  6. Son olarak tabağa alıp üzerine çikolata sosu ve dilerseniz meyveleri koyun. Afiyet olsun!

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