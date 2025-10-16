Bir daha dışarıdan waffle almayacaksınız! bu tarifi deneyince bağımlısı olacaksınız

📝 Malzemeler (4 kişilik):
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı toz şeker
Bir tutam tuz
Yumurtaları ayırın.
— Yumurta beyazlarını bir kapta mikserle kar haline gelene kadar çırpın.
— Sarılarını ayrı bir kapta şeker, süt ve yağı ekleyerek karıştırın.
Kuru malzemeleri ekleyin.
— Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karışıma ilave edin.
— Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.
Yumurta beyazlarını ekleyin.
— Kar haline gelmiş yumurta beyazlarını spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak hamura yedirin. (Fırçalamayın, söndürmeden karıştırın.)
Pişirme.
— Waffle makinesini ya da yapışmaz tavayı ısıtın.
— Kepçe yardımıyla hamuru dökün ve altın rengi olana kadar pişirin. (Makinede genelde 3–4 dakika sürer.)
Süsleme.
— Üzerine çikolata kreması, taze meyveler (çilek, muz, yaban mersini), fındık, badem, eritilmiş çikolata veya dondurma ekleyebilirsiniz.
Daha kıtır bir doku istiyorsanız hamura 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyebilirsiniz.
Vanilya yerine tarçın ya da rendelenmiş limon kabuğu kullanmak da lezzetini artırır.