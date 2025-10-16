Bir daha dışarıdan waffle almayacaksınız! bu tarifi deneyince bağımlısı olacaksınız

Evde çıtır çıtır, tam kıvamında waffle yapmanın sırrını kimse sana söylemedi… ta ki şimdiye kadar! Dışarıda yediğinden bile daha lezzetli olacak bu tarifle kahvaltılar bir anda “brunch keyfi”ne dönüşecek. Üstelik sadece birkaç basit malzemeyle… Son adımda ekleyeceğin o küçük dokunuş ise damakta unutulmaz bir iz bırakacak!

YAPILIŞI

📝 Malzemeler (4 kişilik):

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • Bir tutam tuz

🍳 Yapılışı:

  1. Yumurtaları ayırın.
    — Yumurta beyazlarını bir kapta mikserle kar haline gelene kadar çırpın.
    — Sarılarını ayrı bir kapta şeker, süt ve yağı ekleyerek karıştırın.

  2. Kuru malzemeleri ekleyin.
    — Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karışıma ilave edin.
    — Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

  3. Yumurta beyazlarını ekleyin.
    — Kar haline gelmiş yumurta beyazlarını spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak hamura yedirin. (Fırçalamayın, söndürmeden karıştırın.)

  4. Pişirme.
    — Waffle makinesini ya da yapışmaz tavayı ısıtın.
    — Kepçe yardımıyla hamuru dökün ve altın rengi olana kadar pişirin. (Makinede genelde 3–4 dakika sürer.)

  5. Süsleme.
    — Üzerine çikolata kreması, taze meyveler (çilek, muz, yaban mersini), fındık, badem, eritilmiş çikolata veya dondurma ekleyebilirsiniz.

🍫 İpucu:

  • Daha kıtır bir doku istiyorsanız hamura 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyebilirsiniz.

  • Vanilya yerine tarçın ya da rendelenmiş limon kabuğu kullanmak da lezzetini artırır.

