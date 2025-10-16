Bir daha dışarıdan waffle almayacaksınız! bu tarifi deneyince bağımlısı olacaksınız

📝 Malzemeler (4 kişilik):

Yumurtaları ayırın.

— Yumurta beyazlarını bir kapta mikserle kar haline gelene kadar çırpın.

— Sarılarını ayrı bir kapta şeker, süt ve yağı ekleyerek karıştırın.

Kuru malzemeleri ekleyin.

— Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karışıma ilave edin.

— Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

Yumurta beyazlarını ekleyin.

— Kar haline gelmiş yumurta beyazlarını spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak hamura yedirin. (Fırçalamayın, söndürmeden karıştırın.)

Pişirme.

— Waffle makinesini ya da yapışmaz tavayı ısıtın.

— Kepçe yardımıyla hamuru dökün ve altın rengi olana kadar pişirin. (Makinede genelde 3–4 dakika sürer.)