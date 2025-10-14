Bir kaşıkla bağımlılık yapan süt reçeli tarifi!

Malzemeler:
1 litre süt (tercihen tam yağlı)
300-350 gram toz şeker
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
Süt ve şeker: Sütü geniş bir tencereye al, üzerine şekeri ekle. Orta ateşte şekeri tamamen eriyene kadar karıştır.
Karbonat ekleme: Karbonatı ekle. Başta süt köpürebilir, ama endişelenme; köpük azalmaya başlayacak.
Kaynatma: Sütü kaynamaya bırak, kaynamaya başladığında altını kıs ve sürekli karıştırarak 1-1,5 saat kadar pişir. Karışım koyulaşıp rengi karamelli bir kahverengiye dönene kadar karıştırmaya devam et.
Vanilin ekleme: Ocaktan almadan 5 dakika önce vanilini ekle.
Soğutma: Ocaktan al, biraz soğuduktan sonra kavanoza aktar. Oda sıcaklığında soğuyana kadar beklet, ardından buzdolabında sakla.
💡 İpuçları:
Süt reçelinin kıvamı soğudukça daha da koyulaşır.
Karbonat, karamel rengini ve tatlımsı yoğunluğu artırır.
Sabırlı olmak önemli; sürekli karıştırmak yakmasını önler.