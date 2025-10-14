Bir kaşıkla bağımlılık yapan süt reçeli tarifi!

Süt ve şeker: Sütü geniş bir tencereye al, üzerine şekeri ekle. Orta ateşte şekeri tamamen eriyene kadar karıştır.

Kaynatma: Sütü kaynamaya bırak, kaynamaya başladığında altını kıs ve sürekli karıştırarak 1-1,5 saat kadar pişir. Karışım koyulaşıp rengi karamelli bir kahverengiye dönene kadar karıştırmaya devam et.