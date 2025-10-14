Bir kaşıkla bağımlılık yapan süt reçeli tarifi!

Damak çatlatan bu tatlı sır, mutfakta gizli kalmış gibi! Evde sadece birkaç malzemeyle, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar yoğun ve karamelli bir lezzet yaratabilirsiniz. Bir kez tadınca vazgeçemeyeceğiniz bu süt reçeli tarifi, üstelik her mutfakta kolayca hazırlanıyor!

Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 09:43

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 litre süt (tercihen tam yağlı)

  • 300-350 gram toz şeker

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Süt ve şeker: Sütü geniş bir tencereye al, üzerine şekeri ekle. Orta ateşte şekeri tamamen eriyene kadar karıştır.

  2. Karbonat ekleme: Karbonatı ekle. Başta süt köpürebilir, ama endişelenme; köpük azalmaya başlayacak.

  3. Kaynatma: Sütü kaynamaya bırak, kaynamaya başladığında altını kıs ve sürekli karıştırarak 1-1,5 saat kadar pişir. Karışım koyulaşıp rengi karamelli bir kahverengiye dönene kadar karıştırmaya devam et.

  4. Vanilin ekleme: Ocaktan almadan 5 dakika önce vanilini ekle.

  5. Soğutma: Ocaktan al, biraz soğuduktan sonra kavanoza aktar. Oda sıcaklığında soğuyana kadar beklet, ardından buzdolabında sakla.

💡 İpuçları:

  • Süt reçelinin kıvamı soğudukça daha da koyulaşır.

  • Karbonat, karamel rengini ve tatlımsı yoğunluğu artırır.

  • Sabırlı olmak önemli; sürekli karıştırmak yakmasını önler.

