Bir kaşıkla bağımlılık yaratacak tatlı: Höşmerim tarifi

Malzemeler (4-5 kişilik)
250 gram lor peyniri (ya da süzme peynir)
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)
Üzeri için ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
Yapılışı
Peyniri hazırlayın:
Lor peynirini bir kaseye alın ve çatalla ezin, pütürsüz olmasına dikkat edin.
Tereyağını eritip un ekleyin:
Tereyağını bir tencerede eritin.
Üzerine unu ekleyin ve hafifçe kavurun (un kokusu çıkana kadar, yaklaşık 2-3 dakika).
Süt ve şeker ekleyin:
Kavrulmuş unun üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.
Şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.
Peynirle buluşturun:
Ezilmiş lor peynirini tencereye ekleyin.
Kısık ateşte karıştırarak 5-7 dakika pişirin. Karışım kıvam alıp hamur gibi yoğunlaşacak.
Servis:
Höşmerimi kaselere veya tabağa alın.
Üzerine isteğe bağlı olarak tarçın serpebilir ve ceviz/fındık ile süsleyebilirsiniz.
✨ İpucu:
Eğer daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz.
Süt yerine yarı yarıya süt ve krema da kullanabilirsiniz, daha kremamsı bir tat elde edilir.