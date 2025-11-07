Bir kaşıkla bağımlılık yaratacak tatlı: Höşmerim tarifi

Bursa’nın gizli tatlı hazinesi artık mutfağınıza geliyor! Şeker, tereyağı ve peynirin buluştuğu bu efsane tatlıyı bir kez denedikten sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. Evde yapabileceğiniz en kolay ve lezzetli Höşmerim tarifi ile tatlı krizlerinize son verin!

YAPILIŞI

Malzemeler (4-5 kişilik)

250 gram lor peyniri (ya da süzme peynir)

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı

Peyniri hazırlayın:

Lor peynirini bir kaseye alın ve çatalla ezin, pütürsüz olmasına dikkat edin.

Tereyağını eritip un ekleyin:

Tereyağını bir tencerede eritin.

Üzerine unu ekleyin ve hafifçe kavurun (un kokusu çıkana kadar, yaklaşık 2-3 dakika).

Süt ve şeker ekleyin:

Kavrulmuş unun üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Peynirle buluşturun:

Ezilmiş lor peynirini tencereye ekleyin.

Kısık ateşte karıştırarak 5-7 dakika pişirin. Karışım kıvam alıp hamur gibi yoğunlaşacak.

Servis:

Höşmerimi kaselere veya tabağa alın.

Üzerine isteğe bağlı olarak tarçın serpebilir ve ceviz/fındık ile süsleyebilirsiniz.

✨ İpucu:

Eğer daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz.

Süt yerine yarı yarıya süt ve krema da kullanabilirsiniz, daha kremamsı bir tat elde edilir.

