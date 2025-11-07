Bir kaşıkla bağımlılık yaratacak tatlı: Höşmerim tarifi

Malzemeler (4-5 kişilik)

250 gram lor peyniri (ya da süzme peynir)

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı

Peyniri hazırlayın:

Lor peynirini bir kaseye alın ve çatalla ezin, pütürsüz olmasına dikkat edin.

Tereyağını eritip un ekleyin:

Tereyağını bir tencerede eritin.

Üzerine unu ekleyin ve hafifçe kavurun (un kokusu çıkana kadar, yaklaşık 2-3 dakika).

Süt ve şeker ekleyin:

Kavrulmuş unun üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Peynirle buluşturun:

Ezilmiş lor peynirini tencereye ekleyin.

Kısık ateşte karıştırarak 5-7 dakika pişirin. Karışım kıvam alıp hamur gibi yoğunlaşacak.

Servis:

Höşmerimi kaselere veya tabağa alın.

Üzerine isteğe bağlı olarak tarçın serpebilir ve ceviz/fındık ile süsleyebilirsiniz.

✨ İpucu:

Eğer daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz.

Süt yerine yarı yarıya süt ve krema da kullanabilirsiniz, daha kremamsı bir tat elde edilir.