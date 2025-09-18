Bir kere yiyen bir daha vazgeçemiyor: İşte en kolay yaban mersinli muffin tarifi!

Bir kere deneyince kahvaltı sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz, fırından çıktığı anda mis gibi kokusuyla tüm evi saracak o muffin tarifi burada! Yumuşacık dokusu, tatlı ekşi yaban mersinleri ve sadece birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafirlerinize ikram ederken sizi bir pastane şefi gibi gösterecek. İşte herkesin sır gibi sakladığı en kolay ve en lezzetli yaban mersinli muffin tarifi…

Giriş Tarihi: 18.09.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:18

YAPILIŞI

Malzemeler (12 adet muffin için):

  • 2 su bardağı un

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 tatlı kaşığı karbonat

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

  • 1/3 su bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

  • 2 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya vanilin)

  • 1,5 su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini

Yapılışı:

  1. Fırını 180°C'ye (alt-üst ayar) ısıtın. Muffin kalıplarını hazırlayın.

  2. Bir kapta kuru malzemeleri (un, şeker, kabartma tozu, karbonat, tuz) karıştırın.

  3. Ayrı bir kapta süt, yağ, yumurta ve vanilyayı çırpın.

  4. Sıvı karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve sadece karışana kadar spatula ile karıştırın (çok karıştırmayın, yoksa sert olur).

  5. Yaban mersinlerini hafifçe una bulayıp hamura ekleyin ve nazikçe karıştırın.

  6. Muffin kalıplarına hamuru eşit şekilde paylaştırın.

  7. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

  8. Ilıyınca kalıplardan çıkarıp servis edin.

👉 İsterseniz üzerine streusel (un, şeker ve tereyağı kırıntısı) serpip daha çıtır bir doku da katabilirsiniz.

