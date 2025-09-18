Bir kere yiyen bir daha vazgeçemiyor: İşte en kolay yaban mersinli muffin tarifi!

Malzemeler (12 adet muffin için):
2 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/2 tatlı kaşığı karbonat
1/2 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
1/3 su bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya vanilin)
1,5 su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini
Fırını 180°C'ye (alt-üst ayar) ısıtın. Muffin kalıplarını hazırlayın.
Bir kapta kuru malzemeleri (un, şeker, kabartma tozu, karbonat, tuz) karıştırın.
Ayrı bir kapta süt, yağ, yumurta ve vanilyayı çırpın.
Sıvı karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve sadece karışana kadar spatula ile karıştırın (çok karıştırmayın, yoksa sert olur).
Yaban mersinlerini hafifçe una bulayıp hamura ekleyin ve nazikçe karıştırın.
Muffin kalıplarına hamuru eşit şekilde paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
Ilıyınca kalıplardan çıkarıp servis edin.
👉 İsterseniz üzerine streusel (un, şeker ve tereyağı kırıntısı) serpip daha çıtır bir doku da katabilirsiniz.