Bisküvili irmik tatlısı tarifi: Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır?

Mutfak sanatı da kendini durmadan yenileyen bir alan. Standart tariflerin yapımı belli bir zaman sonra sıkıyor ve insanlar, yeni tariflere yöneliyorlar. Bu tarifleri aslında her zaman olduğu gibi uygulamıyoruz ve kendi damak zevkimize göre değiştiriyoruz. Her tatlı tarifi kendine has püf noktaları barındırır. Biz de şimdi hem bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır anlatacağız hem de dikkat etmeniz gereken püf noktalar konusunda uyaracağız. Tatlıların ya da yemeklerin istenilen gibi olmasının sırrı aslında dikkat edilmesi gereken püf noktalardır.

Tatlınızı yapmaya ilk olarak tencerenize süt ve şekeri alarak başlayın.

Tencerenize koyduğunuz süt ve şekeri kısık ateşte sürekli karıştırın. Karıştırmaya devam ederken irmiği yavaş yavaş ekleyin ve bu arada karıştırmaya devam edin.

Tatlınız koyu bir kıvama gelene kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu tatlınızı her zaman karıştırmaya devam etmek. Dibine tutmaması için karıştırmayı bırakmamanız gerekmektedir.

Tatlınız kıvam alıp, kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve altını kapatın.

Karıştırmaya devam ederek vanilyayı ekleyin ve iyice karıştırın.

Tatlınızı dinlenmeye bırakın ve orta boy borcam alıp soğuk su ile ıslatın. Islatmanız hem irmiğin borcama yapışmasını engeller hem de çıkarırken daha kolay şekil vermenizi sağlar.

Tatlınızın yarısını borcama döküp kakaolu bisküvileri üzerine diziniz.

Bisküvileri dizdikten sonra üzerine tatlınızın kalanını dökünüz.

Hazır hale gelen tatlınızı servis etmeden önce 2 saat buzdolabında dinlendirirseniz daha kıvamlı bir tatlı olur.

Servis etmeden önce üzerine toz fıstık dökerek servis edebilirsiniz.