Bisküvili irmik tatlısı tarifi: Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır?

Bisküvili pasta dendiğinde aklımıza hep ya mozaik ya da pudingli kolay pasta geliyor aslında. Bisküvili irmik tatlısı tarifi bunların içinde çok farklı bir yerdedir. Onların aksine daha ev yapımı hissi veren ve daha lezzetli bir tatlı. Hem irmiğin ve sütün birleşiminin lezzeti hem de bisküvinin gevrekliği harika bir lezzet sunacak. Bisküvili irmik tatlısı yapımı aslında irmik muhallebisinin hazırlanışına yakın akışkan bir helva gibi gelse de daha farklı bir tarif. Bisküvili irmik tatlısı malzemeleri hazırsa irmik tatlısı nasıl yapılır kısmına geçebiliriz.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 08:41
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 10 yemek kaşığı toz şeker
  • 9 yemek kaşığı irmik
  • 12-13 adet kakaolu bisküvi
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Toz fıstık

AŞÇININ NOTU

Sütlü tatlılarda isteğe bağlı olarak üzerine tarçın kullanabilirsiniz. Bisküvili irmik tatlısı yapımında ise üzerini süslemek için sos olarak çikolata da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Mutfak sanatı da kendini durmadan yenileyen bir alan. Standart tariflerin yapımı belli bir zaman sonra sıkıyor ve insanlar, yeni tariflere yöneliyorlar. Bu tarifleri aslında her zaman olduğu gibi uygulamıyoruz ve kendi damak zevkimize göre değiştiriyoruz. Her tatlı tarifi kendine has püf noktaları barındırır. Biz de şimdi hem bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır anlatacağız hem de dikkat etmeniz gereken püf noktalar konusunda uyaracağız. Tatlıların ya da yemeklerin istenilen gibi olmasının sırrı aslında dikkat edilmesi gereken püf noktalardır.

  • Tatlınızı yapmaya ilk olarak tencerenize süt ve şekeri alarak başlayın.
  • Tencerenize koyduğunuz süt ve şekeri kısık ateşte sürekli karıştırın. Karıştırmaya devam ederken irmiği yavaş yavaş ekleyin ve bu arada karıştırmaya devam edin.
  • Tatlınız koyu bir kıvama gelene kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu tatlınızı her zaman karıştırmaya devam etmek. Dibine tutmaması için karıştırmayı bırakmamanız gerekmektedir.
  • Tatlınız kıvam alıp, kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve altını kapatın.
  • Karıştırmaya devam ederek vanilyayı ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Tatlınızı dinlenmeye bırakın ve orta boy borcam alıp soğuk su ile ıslatın. Islatmanız hem irmiğin borcama yapışmasını engeller hem de çıkarırken daha kolay şekil vermenizi sağlar.
  • Tatlınızın yarısını borcama döküp kakaolu bisküvileri üzerine diziniz.
  • Bisküvileri dizdikten sonra üzerine tatlınızın kalanını dökünüz.
  • Hazır hale gelen tatlınızı servis etmeden önce 2 saat buzdolabında dinlendirirseniz daha kıvamlı bir tatlı olur.
  • Servis etmeden önce üzerine toz fıstık dökerek servis edebilirsiniz.

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