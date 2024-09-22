Brownie tarifi: Çikolatalı enfes lezzet...

İçerisindeki unun az olmasından dolayı kıvamı diğer keklerden daha farklı olan brownie tarifi ile karşınızdayız. Bir çatalda alacağınız enfes çikolata aroması sizlere adeta lezzet şöleni yaşatacak.15 dakika hazırlama süresi ve yaklaşık yarım saatlik pişirme süresi ile hazırlayacağınız bu tarif, 8 kişiliktir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 22.09.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 08:41

YAPILIŞI

Malzemeler:
300 gram bitter çikolata
Üç adet yumurta
150 gram tereyağı
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı un
Bir paket vanilya
Yapılışı:
İlk olarak bir sos tenceresinin içerisinde tereyağını güzelce eritin.
Eriyen tereyağını ocaktan alın ve tereyağı henüz sıcakken parça parça bölünen çikolatayı içerisine aktarın ve tereyağının sıcaklığı ile erimesini sağlayın.
Sonrasında ise soğuması için kenara alın.
Bir kabın içerisine yumurtayı ekleyin ve üzerine şekeri ilave ederek çırpın.
.çırpılan şekerle yumurtaların üzerine yavaş yavaş çikolata karışımını ekleyin ve karıştırma işlemine devam edin.
Tüm karışımı ekleyip karıştırdıktan sonra, un ve vanilyayı üzerine ilave edin.
Bir spatula yardımı ile harcı karıştırın.
Sonrasında ise kek kalıbının içerisine karışımı aktarın. (Kalıbı yağlayabilir ya da pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.)
160 derece önceden ısıtılmış fansız ayardaki fırında 30-35 dakika pişirin. Üzeri hafif çatlak bir görüntüde olduğunda ise fırından çıkarıp oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletin.
Brownie hazır!

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