Brownie tarifi: Çikolatalı enfes lezzet...

300 gram bitter çikolata

Üç adet yumurta

150 gram tereyağı

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı un

Bir paket vanilya

Yapılışı:

İlk olarak bir sos tenceresinin içerisinde tereyağını güzelce eritin.

Eriyen tereyağını ocaktan alın ve tereyağı henüz sıcakken parça parça bölünen çikolatayı içerisine aktarın ve tereyağının sıcaklığı ile erimesini sağlayın.

Sonrasında ise soğuması için kenara alın.

Bir kabın içerisine yumurtayı ekleyin ve üzerine şekeri ilave ederek çırpın.

.çırpılan şekerle yumurtaların üzerine yavaş yavaş çikolata karışımını ekleyin ve karıştırma işlemine devam edin.

Tüm karışımı ekleyip karıştırdıktan sonra, un ve vanilyayı üzerine ilave edin.

Bir spatula yardımı ile harcı karıştırın.

Sonrasında ise kek kalıbının içerisine karışımı aktarın. (Kalıbı yağlayabilir ya da pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.)

160 derece önceden ısıtılmış fansız ayardaki fırında 30-35 dakika pişirin. Üzeri hafif çatlak bir görüntüde olduğunda ise fırından çıkarıp oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletin.

Brownie hazır!