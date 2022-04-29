Bu lezzet ile damaklarınız şenlenecek! Dondurmalı fincan kadayıf tarifi

Bu tatlı bayram sofralarınızda eşsiz bir lezzet bırakacak. Dondurmayla beraber ağızlarda, hem çıtır hem de hafif bir tat bırakıyor. Yanında sevdikleriniz varsa işte o zaman tadına doyum olmaz!

Giriş Tarihi: 29.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:20
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Anneler Günü Babalar Günü Şeker Bayramı Kurban Bayramı Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

  • 400 gram kadayıf
  • 150 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı ceviz
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 4-5 limon suyu
  • Dondurma

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine, antep fıstığı serpiştirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, kadayıftan bir tutam alıyoruz ve fincanın içine yerleştiriyoruz.
  2. Ardından üzerine ceviz koyuyoruz, ters çevirerek tepsiye diziyoruz.
  3. Tereyağını eritip kadayıfların üzerinde gezdiriyoruz.
  4. 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
  5. Tatlı piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz.
  6. Şerbeti için; şekeri kaynayan suyun içine atıyoruz.
  7. 4-5 damla limon sıkıyoruz. Biraz kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz.
  8. 5 dk soğumasını bekleyin. Ardından üzerine dökebilirsiniz.
  9. Son olarak ise kadayıflarımızı tatlı tabağına alın. Yanına dondurma koymayı unutmayın! Herkese afiyet olsun.

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