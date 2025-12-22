Bu tarifi denemeyen pişman! Tam kıvamında kupta tiramisu

Tatlı krizlerine kısa sürede çözüm olan, yapımı kolay ama lezzetiyle iddialı bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ne fırın gerektiriyor ne de uzun hazırlık aşamaları… Kahvenin aromasıyla kremanın yumuşak dokusunu buluşturan bu tam kıvamında kupta tiramisu, ilk kaşıktan itibaren favoriniz olmaya aday. Deneyenlerin tekrar tekrar yaptığı, misafir sofralarına da çok yakışan bu lezzeti mutlaka listenize ekleyin.

YAPILIŞI

MALZEMELER

Krema için:

1 paket labne peyniri

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Diğer:

1 paket kedi dili bisküvi

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Kakao (üzeri için)



Soğuk süt ile toz krem şantiyi çırpın. Kıvam alınca labne peynirini ekleyip pürüzsüz olana kadar tekrar çırpın.

Sıcak suyun içine granül kahve ve şekeri ekleyip karıştırın. Ilınmasını bekleyin.

Kedi dili bisküvileri kahveye çok bekletmeden batırıp çıkarın.

Kupların tabanına kahveli bisküvi yerleştirin. Üzerine kremadan ekleyin.
Aynı işlemi bir kat daha olacak şekilde tekrarlayın.

Buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine bolca kakao eleyin. Afiyet olsun!

Püf Noktası

Labne oda sıcaklığında olursa kremanız daha pürüzsüz olur.

Daha yoğun kahve aroması için kahve miktarını artırabilirsiniz.

