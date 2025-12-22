Bu tarifi denemeyen pişman! Tam kıvamında kupta tiramisu

MALZEMELER

Krema için:

1 paket labne peyniri

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Diğer:

1 paket kedi dili bisküvi

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Kakao (üzeri için)

YAPILIŞI

Soğuk süt ile toz krem şantiyi çırpın. Kıvam alınca labne peynirini ekleyip pürüzsüz olana kadar tekrar çırpın.

Sıcak suyun içine granül kahve ve şekeri ekleyip karıştırın. Ilınmasını bekleyin.

Kedi dili bisküvileri kahveye çok bekletmeden batırıp çıkarın.

Kupların tabanına kahveli bisküvi yerleştirin. Üzerine kremadan ekleyin.

Aynı işlemi bir kat daha olacak şekilde tekrarlayın.

Buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine bolca kakao eleyin. Afiyet olsun!

Püf Noktası

Labne oda sıcaklığında olursa kremanız daha pürüzsüz olur.

Daha yoğun kahve aroması için kahve miktarını artırabilirsiniz.