Bu tarifler çay saatinize renk katacak! Üstelik hem pratik hem lezzetli

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün beş çaylarına uygun ya da kahve yanında servis edebileceğiniz tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
İKİ RENK PASTA
MALZEMELER
KEKİ İÇİN:
2 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı kakao
KEKİ ISLATMAK İÇİN:
1,5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
KREMA İÇİN:
3 su bardağı süt
2 Türk kahvesi fincanı şeker
2 Türk kahvesi fincanı un
200 ml. sıvı krema
ÜZERİ İÇİN:
Kakao ya da da çikolata sosu
ŞEFTALİLİ LOKUM
MALZEMELER
1 su bardağı su
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı nişasta
1 çay bardağı şeftali suyu
Çay kaşığının ucuyla limon tozu
1 paket Hindistan cevizi
YAPILIŞI: Şeftali suyunu, nişastayı ve limon tuzunu karıştırıyoruz. Şekerle suyu kaynatıyoruz, içine vişne sulu karışımı döküyoruz. Kaynayınca altını kısıp 25 dakika çırpıyoruz. Yağlı kağıdı birkaç damla sıvı yağla yağlıyoruz. Karışımı üzerine döküp yayıyoruz. Kağıdın yanlarından toparlıyoruz ve sarıyoruz, iki saat kadar soğutuyoruz. Hindistan cevizine bulayıp istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Kestiğimiz kısımları da Hindistan cevizine buluyoruz.
LİMONLU KURABİYE
MALZEMELER
2 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı pudra şekeri
5 yemek kaşığı toz şeker
1 limon kabuğu rendesi
Yarım limon suyu
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN:
1 su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp karıştırıyoruz. Üzerine un ekleyerek hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Üzerini streç filmle kapatarak 25 dakika dolapta dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurdan tatlı kaşığı ile cevizden biraz daha büyük parçalar alarak yuvarlıyoruz. Hazırlanan kurabiyeleri pudra şekerine bulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.