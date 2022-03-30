Bu tatlı iftar sofralarınızı şenlendirecek! İstiridye tatlı tarifi
11 ayın sultanı Ramazanda, misafirler ile yapılan kalabalık iftarların keyfi bir başka oluyor... Peki sevdiklerinizle iftar sofralarınızı güzel bir tatlıyla lezzetlendirmek ister misiniz? İşte bu tarif tam size göre!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:26Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:28
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüŞeker BayramıKurban BayramıDoğum GünüYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Adet :
250 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz
1 tane yumıurta
125 gram oda sıcaklığında margarin yoksa tereyağı
1 çay bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti için;
2 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Çeyrek limon
YAPILIŞI
Tatlımız için şerbetini hazırlayalım.
Şerbeti için malzemeleri tencereye alıp karıştıralım.
Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 5 dk kadar kaynatıp ocaktan alalım.
Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde dökeceğiz.
Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştıralım.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bıçakla istiridye deseni verelim.
Bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizelim.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim.
Pişen tatlımızın ilk sıcağı çıkınca şerbetiyle birleştirelim.
Şerbetini çektikten sonra fıstık serpip servis edelim. Şimdiden afiyet olsun!