Bu tatlı iftar sofralarınızı şenlendirecek! İstiridye tatlı tarifi

11 ayın sultanı Ramazanda, misafirler ile yapılan kalabalık iftarların keyfi bir başka oluyor... Peki sevdiklerinizle iftar sofralarınızı güzel bir tatlıyla lezzetlendirmek ister misiniz? İşte bu tarif tam size göre!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:28
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Şeker Bayramı Kurban Bayramı Doğum Günü Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Adet : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz
  • 1 tane yumıurta
  • 125 gram oda sıcaklığında margarin yoksa tereyağı
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • Çeyrek limon

YAPILIŞI

  1. Tatlımız için şerbetini hazırlayalım.
  2. Şerbeti için malzemeleri tencereye alıp karıştıralım.
  3. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 5 dk kadar kaynatıp ocaktan alalım.
  4. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde dökeceğiz.
  5. Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştıralım.
  6. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bıçakla istiridye deseni verelim.
  7. Bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizelim.
  8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim.
  9. Pişen tatlımızın ilk sıcağı çıkınca şerbetiyle birleştirelim.
  10. Şerbetini çektikten sonra fıstık serpip servis edelim. Şimdiden afiyet olsun!

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