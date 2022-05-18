Bu tatlı tam yazlık! Diyette bile yiyebileceğiniz limonlu sorbe tarifi...
Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte dondurma sezonu da açılıor. Ancak dışardan alınan ve kalorisi oldukça yüksek olan dondurmalar kilonuzu korumaya engel olduğu gibi zararlı katkı maddeleri nedeniyle sağlığınızı da tehdit ediyor. Onun yerine evde çok kısa sürede ve az malzeme kullanarak hazırlayacağınız bu sorbe sayesinde hem dondurmanın ferahlığını alacak hem de sağlıklı bir tatlı tüketmiş olacaksınız. İşte pratik limonlu sorbe tarifi...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:31Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:34
4 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
315 kcal
MALZEMELER
600 ml su
1 su bardağı taze sıkılmış limon suyu
1 adet limonun kabuğunun rendesi
250 gram toz şeker
40 gram pudra şekeri
AŞÇININ NOTU
Servis yaparken nane yaprakları kullanarak farklı sunumlar hazırlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle şekerli şurubu hazırlamakla başlayın. Bunun için tencereye su ve şekeri ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.
Kaynadıktan sonra ocaktan aldığınız şekerli suyu soğumaya bırakın.
Tencereden kaseye aktardığınız karışımın içerisine limon kabuğunu ekleyin.
Son olarak limon suyu ve pudra şekerini de ekleyip güzelce karıştırın.
Dondurma kabına aldığınız limonlu sorbeniz bir gece buzlukta bekledikten sonra hazır!