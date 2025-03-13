Bülbül yuvası tarifi: İftar sofralarına yakışır bir lezzet
Ramazan ayının en güzel yanlarından biri, iftar sofralarını tatlılarla taçlandırmaktır. Hafifliği ve çıtırlığıyla gönülleri fetheden bülbül yuvası, hem şık sunumuyla hem de lezzetiyle iftar menülerinin yıldızı olmaya aday! Tel kadayıfın mis gibi tereyağıyla buluştuğu, içi ceviz veya fıstıkla doldurulan bu nefis tatlı, şerbetin verdiği o eşsiz tatla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte keyifle tüketebileceğiniz bülbül yuvası tatlısının tarifimi...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:09Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:09
YAPILIŞI
MALZEMELER
250 gr taze tel kadayıf
100 gr tereyağı (eritilmiş)
1 çay bardağı dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı
Şerbet İçin:
2 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
YAPILIŞI
Şekeri ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin.
10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Tel kadayıfı geniş bir kaba alın ve didikleyerek açın.
Eritilmiş tereyağını üzerine gezdirin ve iyice harmanlayın.
Bir su bardağının veya parmaklarınızın etrafına bir miktar kadayıf alıp döndürerek yuva şekli verin.
Ortasını hafifçe bastırarak ceviz veya fıstık koyacak alan açın.
Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.