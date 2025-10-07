Çay saatlerinizin yeni gözdesi: Paris Brest

MALZEMELER

Choux (pâte à choux) hamuru için

100 ml süt

100 ml su

75 g tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

110 g un

4 adet yumurta

Pralin Kreması & Dolgu için

500 ml süt

4 yumurta sarısı

100 g toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta (veya un)

1 paket vanilin

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

Pralin için: yaklaşık 100 g fındık +/‑ badem + şeker (karamelize)

Üzeri için

Yumurta sarısı (hamurun üstüne sürmek için)

File badem veya fındık

Pudra şekeri

YAPILIŞI

1. Choux Hamurunun Hazırlanışı

Süt, su, tereyağı, tuz ve şekeri orta ateşte ısıtın, kaynamaya getirin.

Kaynadığında unu birden ekleyin ve hızlıca karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar pişirin.

Ocaktan alıp biraz ılımasını bekleyin.

Yumurtaları teker teker ekleyin, her birini iyice karıştırarak hamura yedirin. Hamur parlak ve akışkan bir kıvam almalı.

Hamuru bir sıkma torbasına alın.

2. Şekil Verme ve Pişirme

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine halka şeklinde (bisiklet tekerleği gibi) sıkın. İsterseniz iki kat halka olacak şekilde de yapabilirsiniz.

Üst yüzeye yumurta sarısı sürün ve file badem/fındık serpin.

Önceden ısıtılmış fırında ~ 180‑200 °C'de yaklaşık 25‑35 dakika pişirin (ilk 20 dakika fırın kapağını açmayın).

Piştikten sonra hamurun içindeki nemi çıkarmak için birkaç küçük delik açabilirsiniz.

3. Pralin Kreması & Dolgu

Fındık ve/veya bademleri kavurun, kabuklarını soyun, şekerle karamelize edin ve pralin ezmesi elde edin.

Sütü ısıtın. Yumurta sarısı + şeker + nişasta karışımını hazırlayın. Isınan sütü azar azar bu karışıma ekleyip karıştırın.

Karışımı tekrar tencereye alıp koyulaşana kadar (krema kıvamına gelene kadar) pişirin.

Ocaktan alın, vanilin, tereyağı ve pralin ezmesini ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Soğuyan halka hamurunu enlemesine ikiye kesin (üst ve alt tabaka).

Alt tabaka üzerine pralin kremasını sıkma torbasıyla doldurun.

Üst halkayı kapatın.

Üzerine pudra şekeri serpin.

Aafiyet olsun.