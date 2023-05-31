Churros tarifi: İspanya'dan gelen lezzet esintisi

Churros, İspanya'da ortaya çıkan ve o zamandan beri dünyanın birçok yerinde popüler hale gelen lezzetli bir hamur işidir. Genellikle bir hamur oluşturmak için un, su ve tuzun karıştırılmasıyla yapılırlar, bu daha sonra yıldız şeklindeki bir nozülden geçirilir ve altın rengi ve çıtır çıtır olana kadar derin yağda kızartılır. Ardından şekere bulanarak servis edilen bu tatlı, kendine özgü lezzetiyle kaçamak saatlerinin vazgeçilmeziniz olacak.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:03
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 127 kcal

MALZEMELER

Hamuru için;

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı su (200 ml)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çimdik tuz

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

Üzeri için;

  • Toz şeker
  • Tarçın

YAPILIŞI

  1. Churros tarifi için öncelikle tereyağını derin bir tavaya alarak eritelim.
  2. Daha sonra suyu ekleyelim ve ısıtalım.
  3. Tuz ve unu da ekleyerek spatula yardımıyla hamuru kıvam alana kadar karıştıralım.
  4. Hazır olan churros hamurumuzu sıkma torbasına dolduralım. Ardından pişirme kağıdı üzerine hamurumuzdan sıkalım. Makasla hamurumuzu istediğimiz boyutlarda keselim.
  5. Tüm hamur bitene kadar bu şekilde şekillendirelim.
  6. Uygun bir tavanın içerisine bolca yağ alalım ve kızması için bekleyelim.
  7. Yağ kızdıktan sonra içerisine şekillendirdiğimiz churroslardan alalım ve çevirerek kızartalım.
  8. Kızaran tatlılarımızı kağıt havlu serdiğimiz bir tabağa alalım.
  9. Tüm tatlılarımızı kızarttıktan sonra geniş bir tabağa şeker alalım, kızaran tatlılarımızı şekere bulayalım. Dilerseniz şekerin içerisine tarçın ekleyip karıştırarak tarçınlı şekere de bulayabilirsiniz.
  10. Hazır olan churrosları yanında eritilmiş çikolata ya da süt reçeli ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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