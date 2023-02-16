Çikolata topları tarifi: en sağlıklı atıştırmalık

Oldukça pratik ve lezzetli bu tarifin en büyük artılarından biri de diğer tatlılara göre çok daha sağlıklı olması. Diyet yapanlar için ideal bir tatlı seçeneği olabileceği gibi kahve yanına da oldukça iyi gidecektir. İşte kısa sürede yapabileceğiniz lezzet bombası çikolata toplarının tarifi...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:07
  • 20 Adet
  • Adet : 100 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı hindistan cevizi
  • 4 yemek kaşığı labne
  • 3 yemek kaşığı toz badem
  • 3 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

  • 200 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

  1. Bir kabın içerisinde çikolata hariç tüm malzemeleri koyup iyice yoğurun.
  2. Tüm malzemeler bütünleştiriğinde sıkarak ve yuvarlayarak top haline getirin.
  3. Kapaklı bir kabın içerisine dizip buzlukta 20 dakika bekletin.
  4. Çikolatayı benmari usulu eritin ve hindistan cevizi topları çatal yardımıyla çikolataya batırıp tüm yüzeyini kaplamasını sağlayın.
  5. Fırın ızgarasının üzerine dizip buzlukta çikolata donana kadar bekletin.
  6. Buzluktan çıkarır çıkarmaz tüketilmeye hazır olacaklar. Afiyet olsun!

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