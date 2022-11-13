Çilekli magnolia tarifi: Yedikçe yediren hayran kalacağınız bir lezzet! Sadece 10 dakikada hazır...
Tatlıdan vazgeçemiyorum diyorsanız bu tatlı tam size göre! Hem hafif hem de yedikçe yediren bir lezzet olan bu tarifi denemeyen kalmasın! Misafirlerinize anında ikram edebileceğiniz bu lezzet sadace 10 dakikada hazır. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 13.11.2022 10:20Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 10:20
5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
746 kcal
MALZEMELER
1 litre süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket sıvı krema
1 paket vanilya
1,5 paket burçak bisküvi
Çilek
YAPILIŞI
İlk olarak bir tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım. Sonra güzelce çırpmaya başlayın.
Kıvamı koyulaşana kadar güzelce karıştırmaya devam edin.
Sonra ocaktan alalım, vanilyayı ekledikten sonra soğumaya bırakın.
Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirin. Sonra bir paket krema ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Sonra çilekleri ince dilimler halinde keselim.
Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim. Ardından çilekleri güzelce dizin.
Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde eşit parçalarla dağıtalım.