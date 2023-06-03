Çilekli milföy pasta tarifi: Vazgeçilmez tatlınız olacak...

Çilek ve milföyün muhteşem uyumu, aynı zamanda pratik bir tatlıyı da kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor. Özel günlerde veya çay saatlerinizde hazırlayabileceğiniz bu tarifi, servis ederken hem kokusuna hem de lezzetine bayılacaksınız. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:45
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 183 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet milföy hamuru
  • Yarım kilo çilek

Kreması için:

  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı un
  • 2 yumurta sarısı
  • 2 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket toz kremşanti (ılıdıktan sonra koyulacak)

Üzeri için:

  • Çilek ve pudra şekeri

YAPILIŞI

  • Çözülen milföy hamurlarını dörde bölün. Fazla kabarmaması için üzerlerini çatal ile delin.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  • Pişen milföyler hala şişkinse bir kaşık yardımıyla bastırın.
  • Kreması için; süt, şeker, yumurta sarılarını ve unu ekleyip karıştırın ve ocağa alın. Nişastayı bir miktar sulandırın ve karışıma ekleyin. Orta ateşte bir çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin.
  • Karışım kaynamaya başlayınca vanilyayı ilave edin, bir iki kez karıştırıp ocaktan alın.
  • Karışım ılınınca içine toz şantiyi ekleyip iyice çırpın.
  • Hazırlanan kremayı milföy hamurunun üzerine sıkın, doğranmış çilekleri de koyun.
  • Diğer milföy ile üzerini kapatın. Dilerseniz pastayı iki üç kat yapabilirsiniz.
  • Üzerine dilimlenmiş çilek ekleyin, bol pudra şekeri serpin.

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