Çilekli mini tart tarifi: Lezzetiyle baş döndürecek

🧁 MALZEMELER

Tart hamuru için:

125 gr tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1/2 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Kreması için:

2 su bardağı süt 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 çay bardağı toz şeker 1 yumurta sarısı 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 paket vanilin

Üzeri için:

Taze çilek

(İsteğe bağlı) tart jölesi ya da bal/parlaklık verici şeffaf reçel

👩‍🍳 YAPILIŞI

Tereyağı ve şekeri karıştırın. Yumurta, vanilin ve tuzu ekleyip yoğurun.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sarıp 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Hamuru mini tart kalıplarına elinizle bastırarak yerleştirin.

Çatalla birkaç yerinden delin. 180°C'de önceden ısıtılmış fırında 15-18 dakika, hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Vanilin ve tereyağı hariç tüm malzemeleri tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Ilıyınca buzdolabına alın. Soğuyan tart tabanlarının içine kremayı doldurun.

Üzerine dilimlenmiş çilekleri yerleştirin. Parlaklık için bal veya jöle sürebilirsiniz.

🍓 SERVİS ÖNERİSİ

Tartlarınızı nane yaprağı ya da pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.