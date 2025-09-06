Çilekli tart kek tarifi: Lezzetiyle adeta büyülüyor...

ÇİLEKLİ TART KEK TARİFİ
Malzemeler
Kek tabanı için:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Kreması için:
2,5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
Yarım su bardağı toz şeker
1 yumurta sarısı
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
300-400 g taze çilek
İsteğe göre taze nane yaprakları
YAPILIŞI
Kek tabanı:
Yumurtaları ve şekeri iyice çırp.
Sıvı yağ ve sütü ekle, karıştır.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekle.
Yağlanmış tart kalıbına dök, önceden ısıtılmış 170°C fırında 25-30 dakika pişir.
Krema:
Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye al.
Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişir.
Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekle, karıştır.
Soğumaya bırak.
Birleştirme:
Kek tabanını kalıptan çıkar.
Soğuyan kremayı üzerine eşit şekilde yay.
Çilekleri yıkayıp doğra, kremanın üzerine yerleştir.
İsteğe göre nane yapraklarıyla süsleyebilirsin.
👉 Soğutup dilimleyerek servis edebilirsin. Görseldeki gibi çilekleri bolca eklediğinde hem şık hem de çok lezzetli olur.