Çilekli tart kek tarifi: Lezzetiyle adeta büyülüyor...

ÇİLEKLİ TART KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek tabanı için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

300-400 g taze çilek

İsteğe göre taze nane yaprakları

YAPILIŞI

Kek tabanı:

Yumurtaları ve şekeri iyice çırp.

Sıvı yağ ve sütü ekle, karıştır.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekle.

Yağlanmış tart kalıbına dök, önceden ısıtılmış 170°C fırında 25-30 dakika pişir.

Krema:

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye al.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişir.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekle, karıştır.

Soğumaya bırak.

Birleştirme:

Kek tabanını kalıptan çıkar.

Soğuyan kremayı üzerine eşit şekilde yay.

Çilekleri yıkayıp doğra, kremanın üzerine yerleştir.

İsteğe göre nane yapraklarıyla süsleyebilirsin.

👉 Soğutup dilimleyerek servis edebilirsin. Görseldeki gibi çilekleri bolca eklediğinde hem şık hem de çok lezzetli olur.