Çilekli tart kek tarifi: Lezzetiyle adeta büyülüyor...

Bir dilim yediğinizde kendinizi pastane vitrininde hissettirecek, görüntüsüyle büyüleyen ve tadıyla bağımlılık yaratan çilekli tart kek tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık keki, ipeksi kreması ve taptaze çilekleriyle bu tatlıyı gören herkes tarifini isteyecek. İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizi mest edecek o muhteşem tarif…

Giriş Tarihi: 06.09.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:13

YAPILIŞI

ÇİLEKLİ TART KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek tabanı için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

300-400 g taze çilek

İsteğe göre taze nane yaprakları

YAPILIŞI

Kek tabanı:

Yumurtaları ve şekeri iyice çırp.

Sıvı yağ ve sütü ekle, karıştır.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekle.

Yağlanmış tart kalıbına dök, önceden ısıtılmış 170°C fırında 25-30 dakika pişir.

Krema:

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye al.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişir.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekle, karıştır.

Soğumaya bırak.

Birleştirme:

Kek tabanını kalıptan çıkar.

Soğuyan kremayı üzerine eşit şekilde yay.

Çilekleri yıkayıp doğra, kremanın üzerine yerleştir.

İsteğe göre nane yapraklarıyla süsleyebilirsin.

👉 Soğutup dilimleyerek servis edebilirsin. Görseldeki gibi çilekleri bolca eklediğinde hem şık hem de çok lezzetli olur.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?