Çilekli trileçe tarifi ve malzemeleri: Çilekli trileçe nasıl yapılır?
Ülkemizde oldukça sevilen, hafif tatlılar arasında öne çıkarak sofraları süsleyen bir lezzet olan trileçenin yapımı bir hayli kolay. Bu kadar sevilmesi ve sık tüketilmesi sebebiyle çeşitli meyveler ile farklı versiyonları deneniyor. Çilekli trileçe de bu tariflerden bir tanesi. Peki, çilekli trileçe nasıl yapılır? İşte yapılışı, malzemeleri, püf noktaları ile çilekli trileçe tarifi sizlerle...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:50Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 08:50
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
4 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket vanilya ve kabartma tozu
Çilekli Sos İçin:
2 su bardağı doğranmış çilek
1,5 çay bardağı soğuk su
1 yemek kaşığı nişasta
4,5 yemek kaşığı toz şeker
3-4 damla limon suyu
1 çay kaşığı vanilya
Sütlü Sos için:
3,5 su bardağı süt
1 paket krema
Yarım su bardağı toz şeker
Krem Şanti için:
1 paket krem şanti
1 çay bardağı soğuk süt
YAPILIŞI
Çilekli sosu yaparak başlayın. Çilekleri blender ya da rondodan geçirerek püre haline getirin. Pütürlerden kurtulmak için süzebilirsiniz.
Nişasta ve soğuk suyu bir kapta karıştırıp pütür kalmayıncaya dek ezin.
Çilek püresi, şeker ve nişastalı suyu bir sos tenceresine alın ve orta ateşte karıştırarak pişirin. 15-20 dakika sonrasında kıvamı oturacaktır. Altını kapatmadan limon suyu ve vanilyayı da ekleyerek 1-2 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın.
Ocaktan aldığınız sos kabuk bağlamasın diye ara ara karıştırın ve ılındığında üstünü kapatıp buzdolabına koyun.
Trileçe keki için oda sıcaklığındaki yumurtaların sarısıyla beyazını ayırın. Beyazları bir kaba koyarak köpürtene kadar çırpın. Şekeri de ekledikten sonra kremsi bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam edin.
Kıvamı geldikten sonra yumurta sarılarını teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin.
En sonunda un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek sadece karışmalarını sağlamak için kısa bir süre çırpın.
Kek hamurunu yağlı kağıt yerleştirdiğiniz borcama aktarın ve önceden 165 derece ısıtılan fırına sürün.
Pişen keki üstü açık bırakıp ılınmasını sağlayın.
Kek pişerken bir yandan sütlü sosu hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri bir tencereye alın ve homojen bir karışım elde edinceye kadar orta ateşte ısıtıp ateşten alın.
Krem şantiyi de hazırlayıp buzdolabına kaldırın.
Kek ılındıktan sonra keki ters döndürün ve yağlı kağıdı çıkarın. Yüzeyine çatalla delikler açın.
Ilınan sütlü sosu kekin her yerine eşit olacak şekilde dökün.
Son aşamada krem şantiyi üzerine yayın ve onun üzerine de çilek sosunu dökün. Üzerini de dilediğiniz şekilde süsleyin. Kare şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.