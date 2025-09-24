Diyetisyenler bile bayılıyor! 10 dakikada hazır enerji topları

Diyet yaparken tatlı krizlerine giriyor ama sağlıklı alternatif bulmakta zorlanıyorsanız, bu tarif tam size göre! Üstelik yapımı sadece 10 dakika sürüyor. Pişirme gerektirmeyen bu enerji topları hem pratik hem de doyurucu bir atıştırmalık olarak günün her anında imdadınıza yetişiyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:10

YAPILIŞI

MALZEMELER

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım su bardağı fıstık ezmesi (veya tahin)

1/3 su bardağı bal (ya da pekmez)

Yarım çay bardağı damla çikolata

İsteğe göre: ceviz, fındık, kuru üzüm veya hindistan cevizi

YAPILIŞI

Derin bir kaba yulaf, fıstık ezmesi ve balı ekleyip iyice karıştırınız.

Damla çikolata ve tercih ettiğiniz ek malzemeleri de ilave ediniz.

Karışım yoğun ve hafif yapışkan bir kıvam aldığında, elinizle küçük toplar haline getiriniz.

Hazırladığınız topları yağlı kağıt serili bir tepsiye diziniz.

Buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

