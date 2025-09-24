Diyetisyenler bile bayılıyor! 10 dakikada hazır enerji topları

MALZEMELER
1,5 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım su bardağı fıstık ezmesi (veya tahin)
1/3 su bardağı bal (ya da pekmez)
Yarım çay bardağı damla çikolata
İsteğe göre: ceviz, fındık, kuru üzüm veya hindistan cevizi
YAPILIŞI
Derin bir kaba yulaf, fıstık ezmesi ve balı ekleyip iyice karıştırınız.
Damla çikolata ve tercih ettiğiniz ek malzemeleri de ilave ediniz.
Karışım yoğun ve hafif yapışkan bir kıvam aldığında, elinizle küçük toplar haline getiriniz.
Hazırladığınız topları yağlı kağıt serili bir tepsiye diziniz.
Buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!