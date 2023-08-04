Dondurmalı irmik helvası: Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir lezzet…

Bu sıcak günlerde hem tatlı yemek istiyorsanız hem de ferahlamak istiyorsanız bu tarif tam olarak size göre. Dondurmanın vereceği serinlikle irmiğin birleşimi, sizi aradığınız lezzete kavuşturacak!

Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:23
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 175 kcal

MALZEMELER

  • 125 gr tereyağı
  • 2 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 paket vanilya
  • Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tereyağını uygun bir tencereye koyun, üstüne irmiği ekleyin ve karıştırın.
  2. İrmik helvasının şerbeti için bir kaba toz şekeri, sütü ve suyu ekleyin.
  3. Toz şeker eriyene kadar karıştın.
  4. Ardından bu karışıma vanilya ekleyin ve karıştırın.
  5. Bir yandan da tenceredeki irmik helvasını karıştırarak kavurun.
  6. İrmiğin rengi değişene kadar bu işleme devam etmelisiniz.
  7. İrmik kahverengiye yakın bir renge geldiğinde kaptaki karışımı irmiğin üstüne ekleyin.
  8. Kısık ateşte altı kez karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.
  9. Helva şerbetini çektiği zaman üç kez olacak şekilde karıştın ve dinlendirin.
  10. Bir kaseye, irmik helvasını çevreleyecek şekilde koyun.
  11. İçine dondurma ekleyin ve altını irmik helvasıyla kapatın.
  12. Servis edeceğiniz tabağa, kaseyi ters çevirerek helvayı aktarın.

Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA