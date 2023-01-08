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Dondurmalı irmik tatlısı tarifi: Hem hafif hem de çok lezzetli! İşte tam ölçülü o tarif...
Hafif tatlıları tercih ediyorsanız, dondurmalı irmik tatlısı tam size göre! Yapması zor gibi gözükse de bu tarif ile tam kıvamını tutturacaksınız. İşte ağızlarda adeta şölen yaratan o lezzet...
Giriş Tarihi: 08.01.2023
09:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
09:17
3-4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Kutlama
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
612 kcal
MALZEMELER
500 gram irmik
1 paket margarin veya tereyağı
Sade dondurma
Şerbeti için:
1 su bardağı su
2 su bardağı süt
2 su bardağı şeker
Üzeri için:
Fıstık
YAPILIŞI
Büyük bir tencereye, süt, şeker ve suyu alın. Eriyene kadar güzelce karıştırın.
Ardından irmiği kavurmaya başlayın.
İrmiği güzelce kavurmak için, margarini alın ve eriyene kadar bekleyin.
Margarin eridikten sonra irmiği ilave edin.
İrmiğin rengi koyulaşana kadar güzelce karıştırma işlemine devam edin.
Sonra üzerine şerbeti dökün.
6-7 dakika kadar karıştırarak koyulaşmasını bekleyin.
Sonra ocağı kapatın ve irmiğin demlenmesini bekleyin.
Helva soğuduktan sonra irmiğin ortasını açarak dondurmayı yerleştirin. Ardından kapatarak üzerini fıstık ile süsleyebilirsiniz.
Dondurmalı irmik helvamız hazır! Herkese afiyet olsun.
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