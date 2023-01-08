Dondurmalı irmik tatlısı tarifi: Hem hafif hem de çok lezzetli! İşte tam ölçülü o tarif...

Hafif tatlıları tercih ediyorsanız, dondurmalı irmik tatlısı tam size göre! Yapması zor gibi gözükse de bu tarif ile tam kıvamını tutturacaksınız. İşte ağızlarda adeta şölen yaratan o lezzet...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 09:17
  • 3-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 612 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram irmik
  • 1 paket margarin veya tereyağı
  • Sade dondurma

Şerbeti için:

  • 1 su bardağı su
  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

Üzeri için:

  • Fıstık

YAPILIŞI

  1. Büyük bir tencereye, süt, şeker ve suyu alın. Eriyene kadar güzelce karıştırın.
  2. Ardından irmiği kavurmaya başlayın.
  3. İrmiği güzelce kavurmak için, margarini alın ve eriyene kadar bekleyin.
  4. Margarin eridikten sonra irmiği ilave edin.
  5. İrmiğin rengi koyulaşana kadar güzelce karıştırma işlemine devam edin.
  6. Sonra üzerine şerbeti dökün.
  7. 6-7 dakika kadar karıştırarak koyulaşmasını bekleyin.
  8. Sonra ocağı kapatın ve irmiğin demlenmesini bekleyin.
  9. Helva soğuduktan sonra irmiğin ortasını açarak dondurmayı yerleştirin. Ardından kapatarak üzerini fıstık ile süsleyebilirsiniz.
  10. Dondurmalı irmik helvamız hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA