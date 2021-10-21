Ekler tarifi: Bitter çikolatalı ekler nasıl yapılır?
Ekler tam olarak tarihi bilinmese de geçmişine bakıldığında Fransız tatlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekler tarifi hamur toplarının içine taze krema sıkılarak, ardından da üstüne çikolata sosu dökülerek yapılan bir tatlıdır. Muazzam görüntüsüyle iştah kabartan ekler tarifi yumurta, tereyağı, un, şeker gibi malzemelerle yapılmaktadır. Misafir sofralarının vazgeçilmez lezzeti ekler misafirleriniz tarafından da çok beğenilecek. Ekler tarifi çayınızın, kahvenizin yanına tat katacak. Peki ekler nasıl yapılır? İşte nefis kremasıyla ekler tarifi…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:22Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 15:37
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
4 yumurta
125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı un
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı şeker
Bir tutam tuz
Kreması için
2 yumurta sarısı
2 su bardağı süt
½ su bardağı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
Üzeri için
2 paket bitter çikolata (160 gr)
YAPILIŞI
Geniş bir kaba yumurtaları ve şekeri alıp köpürene kadar çırpın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını karışıma ekleyin ve parmak uçlarınızla tereyağları ezin.
Tuzu ve elekten geçirilmiş unu karışıma ekleyin. Suyu yavaşça gerektiği kadar kullanın ve ele yumuşak bir hamur elde edin.
Yumuşak hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
Hamuru 160 derece fırından üstü, altı hafif kızarana kadar pişirin.
Hamur pişene kadar kremayı hazırlayın. Küçük bir tencerede yumurta sarıları ve şekeri çırpın, sütü karışıma ekleyin.
Şekerler eridikten sonra un ve nişastayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Kremanın kıvamı katılaşmaya başlayınca tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
Kıvamı katılaşan kremayı ocaktan alın. İçine vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın.
Kremayı soğutmak için geniş bir kaba alın, soğuyana kadar kabuklaşmaması için bir spatula yardımıyla karıştırın.
Kremayı sıkma torbasına alın ve ilk sıcağı çıkmış eklerin içine sıkın.
Üzerine bitter çikolata eriterek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…