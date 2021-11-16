Ev yapımı ekler tarifi: Evde kolay ve pratik ekler nasıl yapılır?

Bazı tatlıların yapımının zor olduğunu düşünür ve genellikle onları hazır almayı tercih ederiz. Ama artık hazır tatlı almaya son. Bu ekler tarifi tahmin edemeyeceğiniz kadar harika ve bir o kadar da hazır alınmış gibi bir lezzet sunacak sizlere. Evde çok kolay ve pratik bir şekilde hazırladığınız eklerlerin tadına bir kere baktınız mı bir daha hazır almak istemeyeceksiniz. İşte, ev yapımı ekler tarifi…

Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 08:34
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

Kreması için:

  • 4 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 5 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket krem şanti

Hamuru için:

  • Yarım paket tereyağı
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağından 1 kaşık fazla un
  • 1 paket vanilya
  • 4 adet yumurta

Üzeri için:

  • Çikolata (Damak zevkinize göre tüm çikolataları kullanabilirsiniz.)

AŞÇININ NOTU

Tatlıyı yapmaya kremasından başlayınız. Kremayı yaparken unun topaklaşmamasına dikkat ediniz. Bunun için krema oluncaya kadar karıştırmaya devam ediniz ve orta ateşte pişiriniz. Kremaya krem şantiyi soğuduktan sonra ekleyiniz. Aynı şekilde hamura da yumurtaları soğuduktan sonra ve bir anda hepsini değil tek tek ekleyerek iyice harmanlanmasını sağlayınız. Hamur ve kremayı kullanabilmek için hazır poşetler kullanabileceğiniz gibi eğer elinizde bulunmuyorsa buzdolabı poşeti kullanarak da işinizi görebilirsiniz. Hamurlar poşet ile sıkıldığında uçları şekilsiz olacaktır. Bunun için elinizi su ile ıslatıp hamurların kenarını düzeltebilirsiniz. Eklerlerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dk kadar pişiriniz. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceğinden arada bir kontrol etmeyi unutmayınız.

YAPILIŞI

  • Kreması için krem şanti hariç tüm malzemeleri tencereye alıp iyice karıştırın.
  • Malzemeler kaynamaya başlayıp kıvam alınca ocağın altını kapatın ve kremayı soğumaya bırakın.
  • Hamuru için tereyağı ve suyu tencereye alarak kaynatın.
  • Kaynayın suyun içerisine un ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın.
  • 2-3 dakika kadar pişirdiğiniz hamuru ocaktan alıp 10 dk kadar soğumaya bırakın.
  • Hamur soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekleyerek mikserle çırpın ve kıvam almasını sağlayın.
  • Hamurunuzu buzdolabı poşetine yerleştirin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin üzerine doğru sıkıp şekil verin.
  • 180 derecede 40 dk kadar pişirin.
  • Pişen eklerleri soğumaya bırakın.
  • Eklerler soğurken kremanın içerisine krem şantiyi hazırlayıp mikser ile karıştırın.
  • Hamurları bir bıçak yardımı ile kesip poşete koyduğunuz kremayı hamurların içerisine sıkın.
  • Son olarak erittiğiniz çikolataya ekler pastalarınızı batırıp servis edin.

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