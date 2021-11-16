Ev yapımı ekler tarifi: Evde kolay ve pratik ekler nasıl yapılır?
Bazı tatlıların yapımının zor olduğunu düşünür ve genellikle onları hazır almayı tercih ederiz. Ama artık hazır tatlı almaya son. Bu ekler tarifi tahmin edemeyeceğiniz kadar harika ve bir o kadar da hazır alınmış gibi bir lezzet sunacak sizlere. Evde çok kolay ve pratik bir şekilde hazırladığınız eklerlerin tadına bir kere baktınız mı bir daha hazır almak istemeyeceksiniz. İşte, ev yapımı ekler tarifi…
Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:34Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 08:34
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
Kreması için:
4 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 adet yumurta
1 paket krem şanti
Hamuru için:
Yarım paket tereyağı
1,5 su bardağı su
1 su bardağından 1 kaşık fazla un
1 paket vanilya
4 adet yumurta
Üzeri için:
Çikolata (Damak zevkinize göre tüm çikolataları kullanabilirsiniz.)
AŞÇININ NOTU
Tatlıyı yapmaya kremasından başlayınız. Kremayı yaparken unun topaklaşmamasına dikkat ediniz. Bunun için krema oluncaya kadar karıştırmaya devam ediniz ve orta ateşte pişiriniz. Kremaya krem şantiyi soğuduktan sonra ekleyiniz. Aynı şekilde hamura da yumurtaları soğuduktan sonra ve bir anda hepsini değil tek tek ekleyerek iyice harmanlanmasını sağlayınız.
Hamur ve kremayı kullanabilmek için hazır poşetler kullanabileceğiniz gibi eğer elinizde bulunmuyorsa buzdolabı poşeti kullanarak da işinizi görebilirsiniz. Hamurlar poşet ile sıkıldığında uçları şekilsiz olacaktır. Bunun için elinizi su ile ıslatıp hamurların kenarını düzeltebilirsiniz. Eklerlerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dk kadar pişiriniz. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceğinden arada bir kontrol etmeyi unutmayınız.
YAPILIŞI
Kreması için krem şanti hariç tüm malzemeleri tencereye alıp iyice karıştırın.