Ev yapımı ekler tarifi: Evde kolay ve pratik ekler nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tatlıyı yapmaya kremasından başlayınız. Kremayı yaparken unun topaklaşmamasına dikkat ediniz. Bunun için krema oluncaya kadar karıştırmaya devam ediniz ve orta ateşte pişiriniz. Kremaya krem şantiyi soğuduktan sonra ekleyiniz. Aynı şekilde hamura da yumurtaları soğuduktan sonra ve bir anda hepsini değil tek tek ekleyerek iyice harmanlanmasını sağlayınız. Hamur ve kremayı kullanabilmek için hazır poşetler kullanabileceğiniz gibi eğer elinizde bulunmuyorsa buzdolabı poşeti kullanarak da işinizi görebilirsiniz. Hamurlar poşet ile sıkıldığında uçları şekilsiz olacaktır. Bunun için elinizi su ile ıslatıp hamurların kenarını düzeltebilirsiniz. Eklerlerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dk kadar pişiriniz. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceğinden arada bir kontrol etmeyi unutmayınız.