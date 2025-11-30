Ferahlandıran tat: Labne kremalı limonlu cheesecake tarifi

MALZEMELER

Taban için:

2 paket bisküvi (yaklaşık 300 g)

100 g eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Cheesecake dolgu için:

600 g labne peyniri

200 ml sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilin

Limon sos için:

1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı nişasta (biraz su ile açılacak)

YAPILIŞI

1. Tabanı hazırlayın

Bisküvileri rondoda çekin.

Eritilmiş tereyağı ve şekeri ekleyip karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın.

Tabanı buzdolabına alıp 15 dakika dinlendirin.

2. Dolguyu hazırlayın

Labneyi bir kaba alın ve pürüzsüz olana kadar çırpın.

Şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.

Yumurtaları tek tek ekleyin (fazla çırpmamaya özen gösterin).

Krema, un, nişasta, vanilin, limon suyu ve kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

Karışımı taban üzerine dökün.

3. Pişirme

Fırını 160°C'ye ısıtın.

Kalıbın etrafını folyo ile sarıp bir su dolu tepsi içine oturtarak benmari usulü pişirin (çatlama riskini azaltır).

Yaklaşık 55–65 dakika pişirin.

Kenarlar sabit, ortası hafif sallanır kıvamda olmalı.

Pişince fırının kapağını biraz aralayarak cheesecake'i oda sıcaklığına gelene kadar içinde bekletin.

4. Limon sosu

Su, şeker, limon suyu, kabuk rendesi ve nişastayı tencerede karıştırın.

Orta ateşte koyulaşana kadar pişirin.

Ilıyınca cheesecake'in üzerine dökün.

En az 4 saat, tercihen 1 gece buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun.