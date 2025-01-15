Fırın sütlaç tarifi: Her kaşığı lezzet bombardımanı...

Fırında sütlaç, geleneksel sütlü tatlılardan biri olup hem hafif hem de oldukça lezzetlidir. Pirinç, süt, şeker ve nişastanın buluşmasıyla hazırlanan bu tatlı, fırında üzeri kızarana kadar pişirilerek farklı bir doku kazanır. Üstüne sürülen yumurta sarısı, kızarmış altın rengini oluşturur. Sıcak ya da soğuk servis edilebilir. İşte tam kıvamında müthiş tarif...

Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:07

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı nişasta (buğday ya da mısır)
  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

Hazırlık:

  1. Pirinci yıkayıp süzün. Küçük bir tencereye alın, üzerine 1,5 su bardağı suyu ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin (suyunu çekinceye kadar).

  2. Pirinçler piştikten sonra üzerine sütü ekleyin ve karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın.

  3. Küçük bir kasede nişastayı 2-3 yemek kaşığı soğuk suyla açın ve karışıma yavaşça ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın.

  4. Toz şekeri tencereye ekleyin, güzelce karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin. Vanilin kullanıyorsanız en son ekleyip karıştırabilirsiniz.

  5. Hazırladığınız sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştırın. Fırın tepsisine dizin ve tepsinin tabanına kâselerin yarısına gelecek kadar su koyun (benmari usulü).

  6. Yumurta sarısını bir kasede çırpın. Sütlaçların üst kısmına ince bir tabaka sürmek için fırça kullanabilirsiniz. Bu, üzerinin güzelce kızarmasını sağlar.

  7. 200°C'ye önceden ısıtılmış fırının üst rafında, üst kısımları hafif kızarana kadar pişirin. (Fırınınızın ızgara modunu kullanabilirsiniz, 10-15 dakika yeterli olacaktır.)

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