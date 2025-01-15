Fırın sütlaç tarifi: Her kaşığı lezzet bombardımanı...

Pirinci yıkayıp süzün. Küçük bir tencereye alın, üzerine 1,5 su bardağı suyu ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin (suyunu çekinceye kadar).

Pirinçler piştikten sonra üzerine sütü ekleyin ve karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın.

Küçük bir kasede nişastayı 2-3 yemek kaşığı soğuk suyla açın ve karışıma yavaşça ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Toz şekeri tencereye ekleyin, güzelce karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin. Vanilin kullanıyorsanız en son ekleyip karıştırabilirsiniz.

Hazırladığınız sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştırın. Fırın tepsisine dizin ve tepsinin tabanına kâselerin yarısına gelecek kadar su koyun (benmari usulü).

Yumurta sarısını bir kasede çırpın. Sütlaçların üst kısmına ince bir tabaka sürmek için fırça kullanabilirsiniz. Bu, üzerinin güzelce kızarmasını sağlar.