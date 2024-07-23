Fırın sütlaç tarifi: Üzeri kızarmış, tam kıvamında...

Tane tane pirinçler, enfes kıvamı ve dengeli şeker oranı ile bir kase yiyen ikinciyi isteyecek. Fırında yapılan sütlaç tarifi yapımı zor gibi görünüp göz korkutucu olabilir. Ancak sizi korkutmasın. Bu tarifin pratikliği ile sürekli yapmak isteyeceksiniz. İşte sütlü tatlılar arasında en çok tercih edilen leziz mi leziz sütlaç tarifi...

Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:37
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 40 dakika

MALZEMELER

  • İki su bardağı su
  • Bir çay bardağı pirinç
  • Beş su bardağı süt
  • Bir su bardağı toz şeker
  • Bir adet yumurta sarısı
  • İki yemek kaşığı buğday nişastası
  • Bir paket vanilin
  • Bir su bardağı su (nişastayı açmak için kullanılacak)

YAPILIŞI

Fırın sütlaç hazırlamak için ilk olarak bol su da pirinçleri yıkayın.
Ardından pirinçleri bir tencere içerisine alın ve iki su bardağı suyu üzerine ekleyerek orta ateşte suyunu çekene kadar haşlayın.
Soğuk süt ve toz şekeri ayrı bir tencereye alın. Bir çırpma teli ile toz şeker eriyene kadar karıştırın.
Sonrasında ise ateşin altını kısarak kaynamaya bırakın.
Toz şeker eridiğinde vanilini üzerine ekleyin.
Haşlanmış olan pirinçleri ocaktan alın ve suyu fazla kaldıysa süzün.
Kaynayan şekerli sütün içerisine haşlanmış pirinçleri ilave edin.
Yumurta sarısı, buğday nişastası ve bir bardak suyu ayrı bir kabın içerisine alın. Pürüzsün bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Arından kısık ateşte kaynayan süt karışımından yaklaşık bir kepçe alıp nişastalı karışımın içerisine ekleyin.
Hazırlamış olduğunuz yumurta sarılı karışımı sütlaç tenceresine yavaş yavaş aktarın ve bir yandan da karıştırın.
Kıvam alan sütlacı, ısıya dayanıklı güveç kaplara eşit şekilde paylaştırın.
Sütlaç kaselerini derin fırın tepsisine koyun ve kapların yarısına denk gelecek şekilde tepsiye soğuk su dökün.
Bu sütlaçları 200 derecede yaklaşık 12-15 dakika boyunca pişirin.
Piştikten sonra oda sıcaklığında sütlaçlarınızı bekletip ardından buzdolabına kaldırın.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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