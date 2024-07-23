Fırın sütlaç tarifi: Üzeri kızarmış, tam kıvamında...

Ardından pirinçleri bir tencere içerisine alın ve iki su bardağı suyu üzerine ekleyerek orta ateşte suyunu çekene kadar haşlayın.

Soğuk süt ve toz şekeri ayrı bir tencereye alın. Bir çırpma teli ile toz şeker eriyene kadar karıştırın.

Sonrasında ise ateşin altını kısarak kaynamaya bırakın.

Toz şeker eridiğinde vanilini üzerine ekleyin.

Haşlanmış olan pirinçleri ocaktan alın ve suyu fazla kaldıysa süzün.

Kaynayan şekerli sütün içerisine haşlanmış pirinçleri ilave edin.

Yumurta sarısı, buğday nişastası ve bir bardak suyu ayrı bir kabın içerisine alın. Pürüzsün bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Arından kısık ateşte kaynayan süt karışımından yaklaşık bir kepçe alıp nişastalı karışımın içerisine ekleyin.

Hazırlamış olduğunuz yumurta sarılı karışımı sütlaç tenceresine yavaş yavaş aktarın ve bir yandan da karıştırın.

Kıvam alan sütlacı, ısıya dayanıklı güveç kaplara eşit şekilde paylaştırın.

Sütlaç kaselerini derin fırın tepsisine koyun ve kapların yarısına denk gelecek şekilde tepsiye soğuk su dökün.

Bu sütlaçları 200 derecede yaklaşık 12-15 dakika boyunca pişirin.

Piştikten sonra oda sıcaklığında sütlaçlarınızı bekletip ardından buzdolabına kaldırın.

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Fırın sütlaç hazırlamak için ilk olarak bol su da pirinçleri yıkayın.