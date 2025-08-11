Fırın sütlaç tarifi: Üzeri nar gibi kızarmış nefis lezzet

Sütlü tatlılar arasında en sevilenlerden biri olan fırın sütlaç, hem hafif hem de doyurucu lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi. Üzeri nar gibi kızarmış, içi ise kıvamında ve mis gibi süt kokusuyla bu tarif, tatlı krizlerinize en güzel çözüm olacak. Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis fırın sütlaç, damaklarda iz bırakacak.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:40

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday nişastası)

1 çay bardağı süt (nişastayı açmak için)

Üzeri için tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp 1 su bardağı su ile yumuşayana kadar kısık ateşte haşlayın. Suyunu tamamen çekince ocaktan almayın, üzerine 1 litre sütü ekleyin.

Sütle beraber pirinçleri 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra şekeri ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta 2 yemek kaşığı nişastayı 1 çay bardağı süt ile açın. Kaynayan karışıma yavaşça ekleyip sürekli karıştırın. Kıvam alınca vanilini ekleyin.

Sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştırın. Fırın tepsisine kapları yerleştirip, tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin (benmari yöntemi).

Önceden ısıtılmış 200°C üst ızgara ayarında fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 10-15 dakika)

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun. Servis ederken isteğe bağlı fındık serpebilirsiniz.

