Fırında Sütlaç Tarifi - En Güzel, Kolay Fırında Sütlaç Tarifi, Nasıl Yapılır?
Süt tatlılar denildiğinde akla ilk gelen şüphesiz sütlaçtır. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan sütlaç hem hafif oluşu hem de yapılışının kolay olması nedeniyle ev hanımları tarafından çok sık tercih edilen tatlılar arasında yer almaktadır. Sütlaç yaparken dikkat edilmesi gereken birçok önemli püf noktası vardır. Nefis yemek tarifleri konusunda en güzel, kolay sütlaç tarifi yapılışını sizlere sunduk. En güzel nişastalı ve tam kıvamında sütlaç tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabına, malzemelerine ve püf noktalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:31
6 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
2 çay bardağı pirinç
1 litre süt
1 litre su
3 yemek kaşığı pirinç unu
2 su bardağından biraz daha az toz şeker (şekeri damak tadınıza göre arttırıp düşürebilirsiniz)
1 su bardağı süt
Üzeri için tarçın
AŞÇININ NOTU
Sütlaç tarifi için yapım aşamasına geçmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Sütlacınızı yapacağınız sütün doğal olması bu konuda önem taşır. Doğal bir sütten yapılan sütlaç her zaman daha lezzetli olur.
Bazı kişiler sütlaca parmak uçlarıyla tuz atmaktadır. Tatlının tadını daha çok belirginleştirmek için bu uygulanır.
Tam kıvamında bir sütlaç tarifi için kontrollü bir şekilde tarifi uygulayın. Sütlaç sulu olursa bir kez daha tencereye alarak biraz daha pirinç unu ekleyin.
Sütlaç yaparken pişirme süresini ise pirincin miktarına göre belirleyin.
YAPILIŞI
Tam kıvamında bir sütlaç yapmak için hazırsanız sütlaç tarifi yapımına pirinçleri ayıklayarak başlayabiliriz.
Ayıklanan pirinci bir tencerenin içerisine koyarak suyu çekinceye kadar kaynayın.
Kaynayan suyun üzerine soğuk sütü ilave edin.
Bir süre karıştırdıktan sonra kaynamasını bekleyin.
Bu esnada ise bir kâsenin içerisine pirinç ununu ekleyerek 1 su bardağı süt ile iyice ezin.
Tencerede kaynamaya devam eden sütünüzden 1-2 kepçe kadar alarak kâseye ilave edin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta pirinç ununun ılımış olmasıdır.
Bu işlemlerin ardından pirinç ununu da tencereye ekleyin. Bir süre karıştırdıktan sonra 10 dakika boyunca pişirin.
Son olarak toz şekeri de tencereye dökün. Ardından bir iki taşım kaynatın.
Sütlacınız hazır hale geldikten sonra kâselere paylaştırın.
Sütlaçlarını soğumaya bırakın. Sütlaçlar soğuduktan sonra üzerine tarçın dökerek servis edin.