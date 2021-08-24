Fırında Sütlaç Tarifi - En Güzel, Kolay Fırında Sütlaç Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Sütlaç tarifi için yapım aşamasına geçmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Sütlacınızı yapacağınız sütün doğal olması bu konuda önem taşır. Doğal bir sütten yapılan sütlaç her zaman daha lezzetli olur. Bazı kişiler sütlaca parmak uçlarıyla tuz atmaktadır. Tatlının tadını daha çok belirginleştirmek için bu uygulanır. Tam kıvamında bir sütlaç tarifi için kontrollü bir şekilde tarifi uygulayın. Sütlaç sulu olursa bir kez daha tencereye alarak biraz daha pirinç unu ekleyin. Sütlaç yaparken pişirme süresini ise pirincin miktarına göre belirleyin.