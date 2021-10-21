Frambuazlı irmik tatlısı tarifi: Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tüm malzemeleri kat kat üzerine koymadan önce hepsinin belli bir sıcaklığını atmış olması gerekiyor. Ocaktan aldığınızda ya da çok sıcakken birbirinin üstüne koymamalısınız ki birbirlerini eritip karışmasınlar. Frambuazlı irmik tatlısı yapımında kullanacağınız malzemeler içinde süsleme için olan kısmı kendi isteğiniz ve damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İsterseniz başka çikolatalar eriterek süsleme için birden fazla çikolata kullanabilirsiniz.