Frambuazlı irmik tatlısı tarifi: Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır?
Pasta görünümlü bir tatlı ile karşınızdayız. Frambuazlı irmik tatlısının yapılışındaki pratikliğe şaşıracaksınız. Aynı zamanda görünüşü ile hazır bir pastadan farklı olmayan harika bir lezzet. Frambuazlı irmik tatlısı malzemelerinin içinde ne yok ki? Bisküvi var, irmik var, frambuaz var. Bu malzemeler ile birlikte belki de klasik tatlılardan uzaklaşmamızın zamanı gelmiştir. İşte, sizi bir pasta ustası gibi hissettirecek frambuazlı irmik tatlısı tarifi.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:50Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 08:50
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Taban için;
1,5 paket bisküvi
100 gram eritilmiş margarin
İrmikli muhallebi için;
5 su bardağı süt (1 litre)
1,5 çay bardağı irmik
2 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Frambuazlı sos için;
250 gram frambuaz
1 su bardağı su
Yarım çay kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Süsleme için;
Eritilmiş sütlü çikolata
AŞÇININ NOTU
Tüm malzemeleri kat kat üzerine koymadan önce hepsinin belli bir sıcaklığını atmış olması gerekiyor. Ocaktan aldığınızda ya da çok sıcakken birbirinin üstüne koymamalısınız ki birbirlerini eritip karışmasınlar.
Frambuazlı irmik tatlısı yapımında kullanacağınız malzemeler içinde süsleme için olan kısmı kendi isteğiniz ve damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İsterseniz başka çikolatalar eriterek süsleme için birden fazla çikolata kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tatlınızı yapmaya irmik muhallebisi ile başlayın. 1 litre sütünüzü bir tencereye alıp içine şekerinizi ve irmiğinizi koyup karıştırın.
İyice karıştırdığınız tencerenizi ocağa alıp altını yakınız kaynaya kadar karıştırınız.
Kaynamaya başlayan muhallebinizin içine 1 paket vanilyayı da koyup tekrar iyice karıştırın ve ocaktan alıp ılıması için kenara koyunuz.
Muhallebinizi yaptıktan sonra frambuazlı sosunuzu hazırlamaya geçmelisiniz.
1 su bardağı suyu ve 250 gram frambuazı blenderdan geçirip bir püre elde ediniz.
Elde ettiğiniz püreyi bir tencereye alıp içine şeker ve nişastayı da koyup altını açın ve durmadan karıştırarak pişirin.
Kaynamaya başlayan ve kıvam alan sosunuzu soğuması için ocaktan alıp kenara ayırınız.
Pişirme süreçleri bittikten sonra artık tatlınızın tabanını hazırlamalısınız.
Bisküvileri iyice ufalayınız ve derin bir kaba alınız. Üzerine erittiğiniz 100 gram margarini ekleyip iyice karıştırınız.
İyice karışan tabanınızı hazırlamak için orta boy borcamın tabanına iyice bisküvileri sıkıştırarak ve bastırarak yayınız.
Tabanı oluşturduktan sonra üzerine hazırladığınız irmikli muhallebinin tabanını dökünüz ve iyice düzleştiriniz.
Son kat olarak da frambuazlı sosunuzu dökünüz ve iyice düzleştirin.
Tatlınızı servis etmeden önce 2-3 saat dolapta dinlendirmelisiniz.
Hazır olan tatlınızı dolapta soğuduktan sonra üzerine çikolata eritip dökerek servis edebilirsiniz.