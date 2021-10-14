Frambuazlı trileçe tarifi ve malzemeleri: Frambuazlı trileçe nasıl yapılır?
Trileçe, ülkemizde belki de en çok sevilen sütlü ve hafif tatlıdır. Evde yapılması zahmetli olsa da adımlar takip edildiğinde gayet iyi sonuçlar ortaya çıkması mümkün. Evinizde yaptığınız trileçe tariflerine kendi sevdiğiniz malzemeleri de ekleyebileceğiniz için oldukça keyiflidir. Bugün sizin için frambuazlı trileçe tarifi hazırladık. Frambuazlı trileçe nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:11
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
5 adet yumurta
2 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu ve vanilya
Sütlü Şerbet İçin
4 su bardağı süt
Yarım su bardağı şeker
200 mililitre krema
Frambuaz Sosu İçin
450 gram frambuaz
7 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı mısır nişastası
Nişastayı çözdürmek için 1 çay bardağı su
1 su bardağı su
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Derin bir kaba koyduğunuz yumurta ve şekeri köpürtene kadar çırpın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip tekrar çırpın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabına hamuru dökün.
160 derece ısıttığınız fırına sürüp 40-45 dakika pişirin.
Kek pişerken bir yandan sütü, kremayı ve şekeri çırpıp buzdolabına kaldırın.
Tatlının üzeri içinse frambuazı bir tencereye alıp üzerine şeker ve su ekleyip bir saat buzdolabında bekletin.
Keki kürdan testinden sonra fırından çıkarıp ılımaya bırakın. Daha sonra keki ters döndürüp yağlı kağıdı çıkarın. Çatalla üzerine delikler açın.
Hazırladığınız sütlü şerbeti kekin üzerine her yana eşit olacak şekilde dökün.
Dolapta beklettiğiniz frambuazı çıkartıp bir çay bardağı suda çözdürdüğünüz nişasta ile bir ocağa alın. Çırpıcı ile karıştırın. Kaynamaya başlayınca vanilyayı ilave edin ve ocaktan alın.
Biraz ılınan frambuaz sosunu keke gezdirin ve üzerini düzeltin.
Tatlı soğuyunca buzdolabına koyun ve en az 3-4 saat bekletin. Dinlendirdiğiniz tatlıyı kare dilimleyerek servis edin.